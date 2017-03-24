CHP aynı tas aynı hamam

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu’na memleketi Dersim’den seslendi: Dersim’de yaşanan o vahşeti tekrar bir özeleştiriyle bu ülkenin gündemine getirelim, dediğimizde adını bile anmaktan korkuyor

Başbakan Binali Yıldırım, referandum öncesi halkla buluşmalarını dün Elazığ, Tunceli ve Batman'da sürdürdü. Elazığ'da 'Vefa Buluşması'na katılan Yıldırım, Tunceli mitinginde ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Yıldırım, "Dersim'de yaşanan o vahşeti tekrar bir özeleştiriyle bu ülkenin gündemine getirelim, dediğimizde adını bile anmaktan korkuyor" dedi. CHP'yi "Aynı tas, aynı hamam. Tellağı da aynı, tellak da değişmedi" sözleriyle eleştiren Yıldırım şu mesajları verdi:



ACIMASIZCA YOK ETTİLER:

Geçmişte birçok haksızlıklar, birçok yanlışlar oldu, bunu biliyoruz. Bu topraklar en iyi bilendir. Dersim olaylarının, bu topraklarda yaşayan insanlara ne kadar büyük acılar yaşattığını biz bilemeyiz ama bizim dedelerimiz, bizim büyüklerimiz yaşadı. İstiyoruz ki bizden sonrakiler yaşamasın. O günün tek parti yönetimi CHP, ne dedi; 'Dersim bir çıban başıdır' dedi ve bütün buradaki vatandaşlarımızı yok ettiler, acımasızca üzerine bombalar yağdırdılar. Yaşlarını büyütüp idam ettiler.







ANMAKTAN BİLE KORKUYOR:

Şimdi o günlerle yüzleşmek için 'Gelin bu ayıbı kaldıralım, geçmişin acılarını saralım' diye ana muhalefet partisine, onun genel başkanına, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Bir öz eleştiri yap, Dersim'i, Dersim'de yaşanana o vahşeti tekrar bir özeleştiriyle bu ülkenin gündemine getirelim, dediğimizde adını bile anmaktan korkuyor." Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, CHP Genel Başkanı'nın Karabulut olan soyadını, Kılıçdaroğlu olarak değiştirdiğini anımsattı.



GÜN BİR OLMA ZAMANI: Burası benim topraklarım, ben bu topraklarda gözümü dünyaya açtım. Munzur Dağı'nın kuzeyinde biz, güneyinde Tunceli var. Biz komşuyuz, kardeşiz. Alevi kültürüyle yaşamış, o iklimden gelmiş hoşgörüyü bilen bir kardeşinizim. Adım bile onu ithaf ediyor. Onun için Tunceli'de yaşayan Alevi, Sünni tüm kardeşlerime diyorum ki, gün bir olma zamanıdır, iri olma zamanıdır, diri olma zamanıdır, birlikte Türkiye olma zamanıdır.







TELLAĞI DA DEĞİŞMEDİ

Aynı tas, aynı hamam. Tellağı da aynı, tellak da değişmedi. (...) Onları bırakalım kendi haline, biz işimize, önümüze bakalım. (...) Vatandaşın oyunu alıp Ankara'da vesayet odaklarına, cuntalara ram olanlara siyasetin miadı doluyor. Türkiye'nin, Tunceli'nin, Batman'ın yani sizin iradeniz bundan böyle 16 Nisan değişikliğiyle beraber yönetime yansıyacak.



'TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'

"O gün inşallah gür bir şekilde 'evet' diyeceğiz. Büyük Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar aralayacağız. Bu bir zihniyet değişimidir. Millete hizmetin önündeki engelleri kaldırma hareketidir. Yıllardır bu bölgeler, terör bahane edilerek hep geri bırakıldı. Bu değişiklikle birlikte inşallah bu bölgelerde artık terörün kökünü kazıyacağız. Buna ahdettik, yemin ettik. Milletimizi bu beladan kurtaracağız.





Batman'daki coşkulu miting alanında, "Batman gençleri merttir, oyu 'Evet'tir", çevredeki binalarda da Kürtçe "Evet, Evet, binlerce kez Evet" yazılı dev pankart dikkat çekti.



HDP MİLLETİ ALDATTI

HDP denen parti maalesef milleti aldattı, meşru siyasetin dışına çıktı. 7 Haziran'da kendilerine milletin verdiği fırsatı kullanamadılar, Kandil'in güdümüne girdiler. Terör örgütleriyle aralarına asla bir mesafe koyamadılar, kaybettiler çünkü halkı aldattılar. Bölge insanının bedel ödemesine, kaybetmesine biz izin vermeyeceğiz. Siz kazanacaksınız, Türkiye kazanacak.