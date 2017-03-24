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AA
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 20:09 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Stadı'nda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Stadı'nda!

Recep Tayyip , 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki - maçını izlemek için 'na geldi.

Recep Tayyip , 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki - maçını izlemek için Stadı'na geldi.

Erdoğan'ı, stat girişinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile diğer ilgililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan ile birlikte stada giriş yaptı.