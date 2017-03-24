Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Stadı'nda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki Türkiye-Finlandiya maçını izlemek için Antalya Stadı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki Türkiye-Finlandiya maçını izlemek için Antalya Stadı'na geldi.

Erdoğan'ı, stat girişinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile diğer ilgililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan ile birlikte stada giriş yaptı.