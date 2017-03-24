Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Buradan bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler buyuruyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle oldu:

"ADETA BİRBİRLERİNİ YEDİLER"

16 Nisan'da yapacağımız şey basit. Ülkemizin yeni bir yönetim sistemine mi geçeceğiz yoksa eski yönetim sistemi ile devam edeceğiz ona karar vereceğiz. Kardeşlerim, 9 ayda 16 ayda hükümetlerin kurulup indiği ülkede istikrar, güven olur mu? 1960 darbesinin arkdından öyle bir sistem kurulmuştur ki, cumhurbaşkanları ile başbakanlar adeta birbirlerini yediler. Bakıyorsunuz, Gazi Mustafa Kemal İnönü ile kavgalıydı ve istifasını dahi istemiştir. Aynı şekilde İnönü kendi Başbakanı ile kavgalıydı. Ne zaman ki rahmetli Menderes geldi, istikrar geldi. Gerçi ana muhalefet gençlerin parlamentoya girmesini istemiyor ama biz istiyoruz. Genç, dinamik bir parlamentonun nasıl olacağını 16 Nisan'da göstermeye hazır mıyız? Hani ana muhalefetin başındaki soruyor ya? Herkes uzaya giderken Türkiye ne yapıyordu diye? O zaman Türkiye bu kavgalarla uğraşıyor. Bak 15 senedir Türkiye nasıl kalkınıyor? Her şey insan için her şey Türkiye için!

"BENİM YAŞIMDA OLANLAR İYİ BİLİRLER..."

Eğitimde kitap bulamazdık kitap! Benim yaşımda olanlar iyi bilirler. Ama şimdi ne yaptık sıraların üzerine kitapları koyuyoruz, okullar açıldığında yavrularımız kitaplarını alıyor. Şimdi şehir hastaneleri kuruyoruz. Bugün Sayın Başbakan Isparta Şehir Hastanesinin açılışını yapıyor. Çünkü biz sıçramak zorundayız. Onun için çok çalışacağız. 16 Nisan neyi getirecek? Üretimi, çok daha süratle kalkınmayı getirecek. Bundan öncekiler neredeydi biz neredeyiz. Bunlar Menderes idama götürüldüğünde alkışlayanlardandı. Bunlarda demokrasi yok. İşte Avrupa, Almanya'sında demokrasimi var, İsviçre'sinde, Hollanda'sında, Belçika'sında demokrasi mi var.

"HESABINI VERECEKSİNİZ!"

Bakınız Daily Sabah'ın Avrupa Parlamentosuna girmesini yasakladılar! Hani sizde basın özgürlüğü, medya özgürlüğü vardı! Niye yasakladınız? Hesabını vereceksiniz! Size rahat olmayacak! Siz Tayyip Erdoğan'a diktatör dediğiniz sürece bilesiniz ki Tayyip Erdoğan da sizlere faşist de diyecek Nazi de! Niye mi? Söyleyeyim... Bizim Avrupa'daki ibadethanelerimize bunlar Gamalı Haç yapıyor mu? Ey devlet sen nerdesin? Neden müsade ediyorsun? Siz bunları neden takip etmiyorsunuz! Bakın birçok vatandaşımız öldürüldü Avrupa'da hala neticesi yok.

"O ZAMAN KIYAMET KOPMUŞ DEMEKTİR"

Kimler hayır diyor, bu önemli! Bak Kandil'deki PKK'nın başındaki hayır diyor, Pensilvanya'daki hayır diyor, Kandil hayır diyor. Hayır verenlerin bunu düşünmesi lazım. Şimdi kardeşlerim, bizim içeride ya da dışarıda kimseyle kavga etmek gibi bir amacımız yok ama milletimize karşı sorumluluğumuz var. Biz dostlarımızın, milletimizin, soydaşlarımızın hakkını hukukunu savunmak zorundayız. Şayet ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin dirliğine zarar gelirse kıyamet kopmuş demektir. Nasreddin Hoca'ya kıyamet ne zaman kopacak diye sormuşlar. O da karım öldüğünde küçük kıyamet, ben öldüğümde büyük kıyamet kopacak demiş. Yakın çevremizde yaşananları görüyorsunuz öyle değil mi? Türkiye'yi de bu duruma düşürmeye çalışanlara karşı birlikte olmalıyız.

ASIL İTİRAZLARI: MİLLETİN KENDİLERİNE TEVECCÜH ETMEYECEKLERİNİ BİLİYORLAR

Bazıları Erdoğan'dan sonra ne olacak diyor, bu farklı bir şey, biz köhne, eski sistemin yerine yeni sistem getirelim diyoruz. Öyle bir sistem kuralım ki kim gelirse gelsin ülkemizi çok daha ileri taşıyacak yapıyı elinde bulsun, bizim derdimiz bu. Bu milletin yarısından fazlasının teveccühünü kazanmak kolay değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine karşı çıkanların asıl itirazı, bu sistemde milletin kendilerine teveccüh etmeyeceğini biliyor.

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