Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 47 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası anlaşmaları uygun bulan 47 kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 47 kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ONAYLADIĞI KANUNLAR ŞÖYLE:

6858 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik CumhuriyetiHükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun BulunduğunaDair Kanun."

6860 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti HükümetiArasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6862 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti ArasındaGüvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6863 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu veEşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun."

6869 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti HükümetiArasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6872 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti HükümetiArasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının OnaylanmasınınUygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6874 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti HükümetiArasında Turizm Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna DairKanun."

6876 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı HükümetiArasında Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun."

6877 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti HükümetiGençlik Faaliyetleri ve Spor Alanlarında İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6878 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti ArasındaKültür ve Sanat Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6879 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti HükümetiArasında Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun."

6880 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti ArasındaKültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İş Birliği AnlaşmasınınOnaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6886 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Peru Cumhuriyeti Hükümeti ArasındaHava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6889 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik CumhuriyetiHükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun BulunduğunaDair Kanun."

6891 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti HükümetiArasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6892 sayılı "Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve GeliştirilmesiSözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6895 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Kooperatif CumhuriyetiHükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6898 sayılı "Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun BulunduğunaDair Kanun."

6899 sayılı "Uluslararası Sivil Havacılığa İlişkin Yasadışı Eylemlerin ÖnlenmesiHakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6900 sayılı "Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi HakkındaSözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6901 sayılı "Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik MerkeziKurulmasına Dair Operasyonel Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna DairKanun."

6902 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti ArasındaDenizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6903 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti HükümetiArasında Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6904 sayılı "Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye KatılmamızınUygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6905 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti HükümetiArasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme veVardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin KarşılıklıTanınması Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6906 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti AdaletBakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6907 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti AdaletBakanlığı Arasında İş Birliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun BulunduğunaDair Kanun."

6908 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti HükümetiArasında Nüfus İşleri Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun BulunduğunaDair Kanun."

6909 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve TicariKonularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun BulunduğunaDair Kanun."

6910 sayılı "Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı YasadışıEylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun."

6911 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade AnlaşmasınınOnaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6912 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Cezai KonulardaKarşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6913 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti ArasındaNüfus İşleri Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna DairKanun."

6914 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti HükümetiArasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6915 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti HükümetiArasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6916 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kamboçya Krallığı Hükümeti ArasındaHava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6917 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti ArasındaHayvancılık ve Hayvan Sağlığı Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun."

6918 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Deniz Balıkçılığı ve KültürBalıkçılığı İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6919 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti HükümetiArasında Tarım Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun BulunduğunaDair Kanun."

6920 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti ArasındaSağlık Alanında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu HakkındaKanun."

6921 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti HükümetiArasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın OnaylanmasınınUygun Bulunduğu Hakkında Kanun."

6922 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti ArasındaTarım Alanında İş Birliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun."

6923 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti ArasındaSürücü Belgelerinin Karşılıklı Kullanımı ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun."

6936 sayılı "Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38'inci Maddesinin Değiştirilmesineİlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6938 sayılı "Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkinUluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçişİşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun."

6940 sayılı "Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin MilletlerarasıSözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6941 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti HükümetiArasında Denizcilik Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun."