Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Bulgar medyasında geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rumeli-Balkan Buluşması"ndaki açıklamaları, Bulgaristan medyasında geniş yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen "Rumeli-Balkan Buluşması"nda Balkan Federasyonu üyelerini kabulünde Bulgaristan'la ilgili mesajlarını, Bulgar gazeteleri internet yayınlarında manşetlere taşıdı.

Trud Gazetesi, Erdoğan'ın "Oradaki bazı baskıların gerçekleştiğini görmek, duymak bizi üzmektedir. Bir taraftan 'demokrasi' diyeceksin, öbür taraftan oradaki Türklere baskı yapacaksın. Bu olacak iş değil" sözlerini aktarırken, Dnevnik Gazetesi ise Erdoğan'ın seçimler öncesinde Bulgaristan'daki Türklere baskı yapıldığını söylediğini yazdı.

"Bulgaristan'da seçim var, ben de diyorum ki..."



24 Çasa Gazetesi de Türkiye Cumhurbaşkanının, Bulgaristan'ı eleştirdiğini okuyucularına duyururken, bu pazar yapılacak erken genel seçimlerle ilgili Erdoğan'ın şu sözlerini aktardı:



"Bulgaristan seçimlerinin, huzur içinde geçmesini, adil ve şeffaf bir şekilde neticelenmesini temenni ediyorum. Oradaki bazı baskıların gerçekleştiğini görmek, duymak bizi üzmektedir.".