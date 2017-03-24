Daily Sabah'ın AP'de dağıtımının yasaklanmasına sert tepki!

RTÜK Başkanı Yerlikaya: - "Karar, AP tarihine geçecek kara bir lekedir. Hiçbir geçerli hukuki nedene dayanmayan bu kararı şiddetle kınıyorum" - "Bu çifte standarttır. PKK'lı teröristlere konuşma imkanı verirken, onların her türlü basın yayın organlarına izin verirken Daily Sabah'a böyle bir muamelenin yapılması kabul edilemez"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Daily Sabah gazetesine yönelik yasak kararını kınadı.

Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AP'nin Hristiyan Demokrat Milletvekili Jeroen Lenaers'ın girişimleri sonrasında Daily Sabah'ın parlamento içerisinde dağıtımının yasaklandığını hatırlattı.

Basın özgürlüğünün tüm demokratik toplumların temel ilkesi olduğunu ifade eden Yerlikaya, kararın insan hakları, demokrasi ve basın özgürlüğüyle bağdaşır bir yanı bulunmadığını belirtti.

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak burada görüyoruz ki basın özgürlüğü konusunda haksız ve yersiz yere her fırsatta Türkiye'yi eleştirmeye kalkan, ağızlarından ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü laflarını düşürmeyen AP, aldığı bu kararla insan hakları, basın özgürlüğü gibi kavramları ayaklar altına alıyor.

Bizim terör örgütleriyle ilişkili olduğu için kapattığımız gazeteleri, televizyonları dillerine dolayan AP, kendileri hoşlarına gitmeyen şeyler yazdığı için bir gazetenin dağıtımını yasaklıyor. Gazeteyi parlamentoya sokmayarak basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne aykırı bir tutum içerisine giriyorlar. Karar, AP tarihine geçecek kara bir lekedir. Hiçbir geçerli hukuki nedene dayanmayan bu kararı şiddetle kınıyorum. Bu çifte standarttır. PKK'lı teröristlere konuşma imkanı verirken, onların her türlü basın yayın organlarına izin verirken Daily Sabah'a böyle bir muamelenin yapılması kabul edilemez."

Yerlikaya, alınan karardan bir an önce dönülmesi temennisinde bulundu.