Emniyet, yargı ve eğitimde FETÖ operasyonu

Yeni soruşturma verileri ışığında 295 FETÖ’cü hakkında gözaltı kararı çıktı. İstanbul ve İzmir merkezli 3 operasyonun ilk gününde 39 polis, 35 avukat ve FETÖ okulunda görev yapan 85 kişi gözaltına alınd

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün "avukat yapılanması" hakkında 2015'te yürüttüğü soruşturmalarda 25 kişi tutuklanmıştı. Bu soruşturmada itirafçı olan şüphelilerin verdiği bilgiler ışığında ByLock kullandıkları belirlenen 80 hukukçu ve avukatla ilgili yeni bir gözaltı kararı alındı. İstanbul merkezli operasyon dalgasında Antalya, Ankara, Çanakkale ve Edirne'de 77 farklı adrese baskın düzenlendi. İlk gün listedeki 36 isim gözaltına alındı.



17 İL, 60 FARKLI ADRES

FETÖ'nün emniyet ayağına yönelik İstanbul merkezli bir diğer operasyonda is ByLock kullandıkları tespit edilen eski polisler için Adana, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Osmaniye, Uşak ve Yozgat'ta 60 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonun ilk gününde 39 polis gözaltına alındı. FETÖ'nün emniyet ayağına yönelik iki hafta önce de 20 ilde 101 adrese operasyon yapılmış, İstanbul'da aralarında bir emniyet müdürünün bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kanun Hükmünde Kararnameler ile meslekten ihraç edilen ve operasyonlarda gözaltına alınan eski polislerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları ve polislerden ikisinin soruşturma kapsamında itirafçı olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Operasyonlarda, Türkiye Futbol Fedesaynonu'nda yöneticilik yapan ve TUSKON'un da avukatı olan F.Ö., eski TMSF yöneticilerinden S.S., örgütün avukat yapılanmasında kurye olan A.Ş. ve Marmara bölge sorumlusu F.T.'nin de yakalandığı bildirildi.



EĞİTİMDE 155 KİŞİLİK LİSTE

İzmir'de, FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturmada, ByLock kullandıkları belirlenen ve örgüt bünyesinde faaliyet yürütürken kapatılan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 155 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çoğunluğu öğretmen ve okul yöneticisi, aralarında eski okul çalışanları ve muhasebecilerin de bulunduğu 85 şüpheli gözaltına alındı. 70 şüpheli de aranıyor. ByLock kullandıkları da belirlenen şüphelilerin, okullardan örgüte eleman kazandırdıkları ve himmet toplayarak finans desteği sağladıkları da tespit edildi.