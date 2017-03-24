Kumpasçı Tahsin ABD'li Tyson oldu

Balyoz Davası'nda delil kabul edilen 19 CD ile ilgili eksik ve yanlı bilirkişi raporu hazırlayan TÜBİTAK Eski Siber Güvenlik Enstitüsü Müdür Yardımcısı Tahsin Türköz'ün firar ettiği Amerika'da ismini Tyson olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Yazılım mühendisi Türköz'ün yanı sıra, Balyoz, Danıştay cinayeti, Mustafa Balbay gibi davalarda bilirkişilik yapan isimlerin örgütün kalesi konumundaki ABD'ye kaçtığı saptanmıştı.

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan TÜBİTAK eski çalışanı Tahsin Türkoz'un "Tyson" adını aldığı ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde yazılımcı olduğu bildirildi. Tyson (Tahsin) Türkoz'un, Ali Serbest ve Ömer Diri'nin kurucusu olduğu Viviso adlı şirkette videolara reklam ekleme işini üstlendiği öğrenildi.

TÜBİTAK'TA 6 YIL ÇALIŞTI KOVULDU



2000'de Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olan Tahsin Türköz, 2003'te Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. 10 Ekim 2008'de TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde çalışmaya başlayan Türköz, Siber Güvenlik Ensitütüsü'nde müdür yardımcılığı görevini yürüttü. FETÖ'nün açtığı kumpas davalarının ortaya çıkmaması için bilirkişi raporları hazırlayan Türköz, 29 Mayıs 2014'te TÜBİTAK'taki işinden atıldı.

BİLİRKİŞİLER FİRAR ETTİ



TÜBİTAK görevlisi Tahsin Türköz, Erdem Alparslan ve Hayrettin Bahşi'nin, Balyoz davasında delil CD'lerinde sahtecilik yaptığı gerekçesiyle haklarında dava açılmıştı. Deniz Kuvvetleri eski Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve Emekli Albay, CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin de müdahil olduğu davada TÜBİTAK adına bilirkişi olan Erdem Alparslan'ın Nisan 2015, Hayrettin Bahşi'nin Şubat 2015'de, Tahsin Türköz'ün Nisan 2015'de yurtdışına çıkış yaptığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, 3 bilirkişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Şikâyetçi subaylar, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kendi kadrolarını oluşturabilmek için sahte delillerle yüzlerce subayı tasfiye ettiğini ifade ediyor.

İşte bahsi geçen bilirkişiler ve baktıkları davalar:

* Hayrettin Bahşi: TÜBİTAK'ta baş uzmandı. Danıştay cinayeti, Ergenekon'da CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın bilgisayarı ve Balyoz'da 5 No'lu harddiskle ilgili raporu hazırladı.

* Tahsin Türköz: Hayrettin Bahşi imzalı tüm raporların altında imzası vardı. TÜBİTAK'ta Siber Güvenlik Enstitüsü Müdür Yardımcısı yapılmıştı.

* Erdem Alparslan: Balyoz davasındaki CD'ler ve harddisklerle ilgili "gerçektir" raporu düzenleyen TÜBİTAK bilirkişilerinden.