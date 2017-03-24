Gene kalkışabilirler mi?

Engin Ardıç, Sabah gazetesindeki bugünkü köşe yazısında sosyal medyadaki "Ankara'da hareketlilik var" söylentilerini kaleme aldı. İşte Ardıç'ın o yazısı...

Manyağın biri, sosyal medya adı verilen "ruh hastalarının çöp tenekesinde" bir laf çıkarmış, "Ankara'da hareketlilik var" diye, meğerse polis tatbikat yapıyormuş...

Demek ki bir kaygı, bir tedirginlik var, sekiz ay sonra bile.

Ankara polisi de "muhtemel bir yeni kalkışma durumunda" ne yapacağını "çalışmak" gereğini duymuş.

Kolu kanadı kırılan FETÖ işte bu kaygıyı köpürtmeye çalışıyor.

Önce bir "kasım" lafı çıkarmışlardı, şimdi de "nisan" üzerine oynuyorlar.

Eh, bu da, Kılıçdaroğlu denilen adamın "evet çıkarsa ayaklanma, iç savaş" falan gibi densizce tehditleriyle örtüşmüyor mu? (Şimdilerde bu söylemi bıraktı.) FETÖ'nün ülke içinde yüzde 95 oranında temizlendiği düşünülüyor (Alman gizli servisinin de desteğiyle Avrupa'da gücünü koruyor, öte yandan Amerikan yönetimi henüz kesin kararını vermedi.) Geri kalan yüzde 5 gene bir halt etmeye kalkışabilir mi?



ENGİN ARDIÇ'IN YAZISININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN!