İsmailağa Cemaati referandum kararını açıkladı

İsmailağa Cemaati resmi internet sayfasında, Cumhurbaşkanlığı Sistemi için 16 Nisan’da yapılacak referandumda EVET diyeceğini açıkladı.

'16 Nisan 2017 halkoylaması hakkında kamuoyu duyurusu' başlığı altında yayınladığı açıklamada, "Yıllarca haçlı ruhu ve sömürgeci zihniyetin "Tek Millet" olarak küresel şer ittifakı hâlinde açıktan açığa hedef hâline getirdiği ülkemize karşı alçakça saldırıların, tuzakların ve algı operasyonlarının sonu gelmiyor" denildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

Bu saldırıların görünen hedefi; ümmetin yegâne ümidi haline gelmiş Türkiye'miz olsa da hiç şüphesiz bilinmektedir ki nihaî hedef, bütün İslâm Dünyası ve ümmet birliğidir.

Geçmişte medeniyet müktesebatımız ve ruh köklerimizle irtibatımızı koparmayı ve bizi kendi coğrafyamızda yabancılaştırmayı başaranlar, bu defa da Çanakkale Ruhu'nu kuşanmış aziz milletimizin direnişi, liderinin kararlılığı, Allah dostlarının ve bütün müminlerin dua ve niyazları neticesinde muvaffâk olamamışlardır.

İnkıtaa uğratılmış ruh ve mana yürüyüşümüzü, yeniden tarihî sorumluluk ve istikamette sürdürme ümit, imkân ve şartlarıyla karşı karşıya olduğumuzun şuuru içerisinde harekete memuruz.

16 Nisan'da yapacağımız tercihin, bir parti ve şahıs meselesi değil, bütün bir medeniyet, barış ve huzur içinde bir Türkiye meselesi olduğunun farkında olmalıyız.

16 Nisan günü sadece Ülkemiz için değil, ümidini yeni Türkiye ruhuna bağlamış ümmet birliği için de tarihî bir gün olacaktır inşallah.

Her zaman olduğu gibi cemaatimiz, Efendi Hazretlerimizin rehberliğinde Allah'ın (Celle Celaluhu) rızasından ve İlayi Kelimetullah'tan başka gayesi ve davası olmayan sorumluluk anlayışıyla hareket edecek; Hak ve Hakikat yolunda, ilim, irfan ve hikmet yolculuğunu sürdürecektir.

Ümmetin birlik ve selâmeti ile bu yolun yolcusu olanların muvaffâkiyetlerine dua ediyor, Mevlamızdan Ülkemiz ve bütün İslâm dünyası için sulh ve salaha vesile olması niyazıyla 16 Nisan'da "EVET!" diyoruz.