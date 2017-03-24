Merkel'den referandum açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleriyle ilgili bir soruya, "Referandumu ve diğer şeyleri beklemeliyiz" diye yanıt verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman gazetesine yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreciyle ilgili soruyu da yanıtladı.

"DİĞER ŞEYLERİ BEKLEMELİYİZ"

Reuters'ın haberine göre Passauer Neue Presse'e konuşan Merkel, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin durdurulup durdurulmamasına dair görüşü sorulduğunda, "Türkiye'deki referandumu ve diğer şeyleri beklemeliyiz" yanıtını verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel dün yaptığı açıklamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki çağrıları eleştirmitşi. Gabriel, Türkiye ile diyaloğun sürmesi gerektiğini söylemişti.