Oy torbalarına özel koruma

YSK seçim torbalarının 4 gün önce değil seçim günü saat 05.00’te sandık kurulu başkanlarına teslimine karar verdi. Torbalar güvenlik önlemi alınarak dağıtılacak

Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan referandum sandıkları ile ilgili spekülasyon ya da tartışmalara son verecek karar aldı. Karara göre oy pusulaları ve diğer malzemelerin içinde yer aldığı seçim torbaları referandum günü yani 16 Nisan sabah saat 5'te sandık kurulu başkanlarına verilmeye başlanacak.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

3'ten fazla sandık kurulan yerlerde oy pusulaları ve seçim malzemelerinin bulunduğu seçim torbalarının bina görevlilerince halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan Pazar sabahı alınmasına karar verdi. Yeni uygulamada torbalar spor salonunda ya da buna benzer bir yerde muhafaza edilecek. Sabah saat 5'te oy verilecek binanın sorumlusu buraya gelip torbaları alacak. Torbalar, bina sorumlusu ile birlikte devletin tahsis edeceği bir araçla güvenlik güçlerinin gözetiminde oy verme yerine götürülecek.



NELER YAŞANMIŞTI?

Bugüne kadarki seçim ve referandumlarda yapılan uygulamaya göre torbalar 4 gün önceden sandık kurulu başkanlarına veriliyordu. Onlar da bunları ya bir depoda tutuyor ya da evine götürüyordu. Torbaların çalınması, üzerine çay dökülmesi gibi olaylar yaşanıyordu. Torbalar çalındığı için zaman zaman bazı yerlerde seçimler iptal bile ediliyordu.