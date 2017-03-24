Siirt'te AK Parti'li kadınlara taşlı ve köpekli saldırı!

Siirt'te halk oylamasına ilişkin çalışma yürüten AK Parti Siirt Kadın Kolları üyelerine kimliği belirsiz kişilerce saldırıda bulunulduğu belirtildi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, yaptığı açıklamada, halk oylamasına ilişkin 25 Şubat'tan bu yana 5 kişilik ekiple sahada çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Temiz, kent genelinde 23 mahallede çalışma yürüttükleri belirterek, bazı mahallelerde birilerinin kışkırtması sonucu 3 ayrı noktada saldırıya maruz kaldıklarını belirtti.

"Teröre karşı yürütülen mücadele sonucu sahada daha rahat siyaset yapabiliyoruz. Ama ne yazık ki şer odakları, geleceğimiz olan çocuklarımızı tahrik ederek, taş attırmaya çalışıyorlar, üstümüze köpekler salmaya çalışıyor. Biz buna karşı orada çocuklarla konuşup, bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Büyüklerin oyunlarına gelmemeleri konusunda onlarla sohbet edip, ikna etmeye çalışıyoruz." diyen Temiz, kenar mahallelerde yapılan saldırıların kendilerini caydırmaya yönelik olduğunu aktardı.

Temiz, şunları kaydetti:

"Ulus Mahallesi'ndeki saha çalışmasında kadınlarımıza çocuklar tarafından taş attırıldı. Barış Mahallesi'nde kadınlarımızın üzerlerine köpekler salındı. Ne olursa olsun Siirt halkının her zaman duyarlı olduğuna inanıyoruz. Siirt'te çukur siyaseti yapılmadı, halk burada birlik beraberliğini gösterdi."

Temiz, yarın Başbakan Binali Yıldırım'ı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ağırlayacaklarını ifade ederek, herkesi mitinge davet etti.

Saldırıya uğrayan partili kadınlar da Ulus Mahallesi'nde broşür dağıtırken bir sokakta birileri tarafından provoke edilen çocuklar tarafından taşlandıklarını, köpeklerin üzerlerine salındığını, saldırıdan olay yerinden kaçarak kurtulduklarını belirtti.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlıların tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.