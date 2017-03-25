16 terör yuvası imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün Kuzey Irak'ta Metina, Zap, Avaşin, Baysan, Kandil ve Hakurk bölgeleri ile Hakkari kırsalına hava harekatı düzenledi. Harekatta terör örgütü PKK'ya ait 16 hedef imha edildi. Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında önceki gün başlatılan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Halil Özdemir Müşterek Özel Birlik Operasyonu"nda 2 terörist öldürüldü. Teröristlerin saklandıkları, yaşam malzemesi ve mühimmat depoladıkları sığınaklar da imha edildi. Tunceli-Erzincan karayolunda teröristlerin yola tuzaklamak istediği 2 tonluk el yapımı bomba jandarma ekiplerince imha edildi. İl merkezinde düzenlenen operasyonda ise 500 gram C4 patlayıcı, 550 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari'ye bağlı Kavaklı köyü Çeltik Mahallesi'nde de PKK'lılarca yola tuzaklanan 300 kilogramlık patlayıcı kontrollü şekilde patlatıldı.