Avrupa, Türkiye'ye 1 saat yaklaşıyor

Avrupa ülkelerinde bu gece yarısından sonra saatler 1 saat ileri alınarak 'Yaz saati' uygulamasına geçilecek. Böylece Avrupa ülkelerinin Türkiye ile arasındaki 1 saatlik fark ortadan kalkacak.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim'den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Böylece 1973'ten bu yana her yıl, Mart'ta 1 saat ileri alınan saatlerin, Ekim'de bir saat geri alınması uygulamasına son verilmiş zaman GMT+3 diliminde sabitlemiş olmuştu. Uygulama ile Türkiye'nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile de 2 saatten, 3 saate çıkmıştı.

ZAMAN FARKI TEKRAR 1 SAATE DÜŞTÜ

Avrupa ülkelerinde 27 Mart pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş olacak.