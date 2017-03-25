Bahçeli'den Kayseri'de çarpıcı açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayseri'de vatandaşlara seslendi. CHP'nin içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Bahçeli 'Evet' ile oyunların bozulacağını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenerek 15 Temmuz darbesininden neden hiç bahsetmediğini sordu. Bahçeli şunları söyledi "Tarihimize bakmadın. Türk milleti ne zaman diktatöre rıza göstermiştir. Bu ülkeyi Suriye, Irak, Libya ile bir tutmak nasıl bir şuursuzluktur. Kılıçdaroğlu hiç YPG, PKKya tepki göstermişmidir? YPG'yi terör örgütü görmeyen hangi Kılıçdaroğlu'dur?. Evet çıkarsa felaket olurmuş! Asıl felaket CHP'dir!"

"KILIÇDAROĞLU CAHİL DESEM..."

Bahçeli konuşmasının devamında "Kılıçdaroğlu hangi maddelerin değişeceğini bilmekten acizdir. Cahil desem cahil değil, okuması yazması var. Bence okuduğunu anlamıyor. Sürekli bir gaf yapmakta, pot kırmaktadır. Şimdi kalkmış ortada tek adam var diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, sen 18 maddeyi okumamışsın. Senin kılavuzun kim? nereye sürükleniyorsun! "

"ABD'den sonra, Rus askerleri de kamuflajlarına YPG arması takarak teröristlere kol kanat germektedir. ABD ve İngiltere Türkiye'den yapılacak uçuşlarda kısıtlamalara gidiyor. Neymiş terör tehdidiymiş. Uçaklara elektronik cihaz yasağı getirilmesi skandaldır, dostluk hukukuna darbedir. ABD Terörden rahatsızsa FETÖ neden orada? ABD dürüst olmalı, klasörlerle dolu belgeleri gözardı etmemeli." ifadelerini kullandı.

ABD, HOCA GÖRÜNÜMLÜ BARBAR DOSTUNA DİKKAT ETSİN

MHP Lideri ayrıca FETÖ'ye dikkat çekerek "Çok şükür Türk uçaklarından terörist sızma olmaz. ABD Hoca görünümlü barbar dostuna dikkat etsin. ABD'ye sızan zaten sızmıştır. Türkiye terörden çok çekmiştir. Kimse bize akıl vermeye kalkışmamalı. Biz ABD'nin ortadoğuda ne yaptığını biliyoruz. Rusya'nın karanlık niyetlerinin farkındayız." dedi.

MHP OYUNLARI BOZMAYA YEMİNLİDİR

Bahçeli, Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını vurguladı. Bahçeli "Haçlı operasyonları sürmektedir. Gaye Türkiye'yi yıkmak, Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktır. Bu oyunları Türk Milleti dün elinin tersiyle itti yine itecektir. Vatan Türktür, millet Türktür, Devlet Türktür. Hainlein güç birliği anlamsızdır, sonuçsuzdur. Herkes teslim olsa da, MHP oyunları bozmaya yeminlidir. Bizim için yeminler çiğnenmek için değil tutulmak için, uğruna gerekirse kendimizi hiçe saymaktır. Yemin onurdur, omurgalı duruştur, Milli sesleniştir. Yemin şehittir, gazidir. Yemin ettik dönmeyeceğiz, durmayacağız vazgeçmeyeceğiz. Yemin ettik, sonunda son nefer kalsak da, Türk Bayrağını hakettiği yere asacağız. Elbette 16 Nisan'da evet diyerek oyunları bozacak mısınız?" diye konuştu.

FETÖ İBLİSİ ASKER KILIĞINA GİREREK TÜRKİYE'Yİ ATEŞE VERMEYİ PLANLADI

15 Temmuz'da FETÖ'nün nasıl engellendiğini de hatırlatan Bahçeli " FETÖ iblisi asker kılığına girerek Türkiye'yi ateşe vermeyi planladı. Türk Milleti böylesi bir zillete hiç düşmedi. 15 Temmuz son iki asrın en vahşi saldırısıydı. Cüzdanlarına 1 dolar koyup, ByLockla haberleşerek milletimizi esir etmek isteyen şerefsizlere 80 milyon izin vermedi. Birbirimizi düşecek, devleti kaybedecektik. İhanet senaryosunun özü buydu. Işıklar sönmüş, ihanetin dehşet ateşi yanıyordu. Özel kuvvetler polis, MİT ve Özel Harekat, TBMM saldırıya uğramıştı. Millet evlatları paralı cellatlara hayatı zehir etmiştir. Kayseri zebanilerin nefesini kesti" dedi.