Baronların oyunlarını unutmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Otellerde milletvekili pazarlarının açıldığı, siyaset baronlarının, medya patronlarının hükümet kurup, hükümet yıktığı günleri içimizde hatırlayanlar çoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Denizli'de, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



HESABINI VERECEKSİNİZ: (Daily Sabah'ın Avrupa Parlamentosu'na girmesinin yasaklanması) Almanya'da, Hollanda'da, İsviçre'de, Belçika'da demokrasi, inanç özgürlüğü yok. Bu ülkelerde özgürlük adına bir şey bulunmuyor. Hani sizde medya özgürlüğü vardı, hani basın özgürlüğü vardı. Niye yasakladınız? Hesabını vereceksiniz.



SİZE RAHAT OLMAYACAK: Tayyip Erdoğan'a "diktatör" de, Tayyip Erdoğan "faşist" dediği zaman, "Nazi" dediği zaman rahatla. Size rahat olmayacak. Niye olmayacak? Siz Tayyip Erdoğan'a "diktatör" dediğiniz sürece bilesiniz ki Tayyip Erdoğan da sizlere "faşist de diyecek, Nazi de..." Niye mi söyleyeyim: Bizim Avrupa'daki mabetlerimizin duvarlarına bunlar gamalı haç yapıyor mu? Niye bu gamalı haçların yapılmasına müsaade ediyorsun? Camilerimizin camları, çerçeveleri indiriliyor mu? Neden bunları takip etmiyorsunuz? Birçok vatandaşımız Avrupa'da öldürüldü, daha neticesi yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hesabını vereceksiniz!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Adeta birbirlerini yediler"