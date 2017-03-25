Başbakan Yıldırım Siirt'te konuştu

Başbakan Binali Yıldırım Siirt'te vatandaşlara seslendi. Yıldırım, Siirt'in Türk siyasetindeki önemine dikkat çekerek "Muhtar bile olamaz dediler. Siirt evladına sahip çıktı. Davasına sahip çıktı. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptı. Allah sizden razı olsun." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan'daki referandum öncesi Siirt'te halka seslendi.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başbakan Yıldırım konuşmasında şunları söyledi: "Biz beraberce tarihe yön vermiş bir milletiz. Selçuklu'da, Osmanlı'da, Kurtuluş savaşında, Çanakkale'de beraberdik, omuz omuzaydık. İster Kürt olalım, ister Arap olalım, kimliğimizle iftihar edilim. Ama Siirtli kardeşlerim bir de ayyıldızlı bayrağımızla şeref duyalım."



SİİRT'İN TARİHİ SEÇİMİNİ HATIRLATTI

Yıldırım Siirt'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatındaki önemini de hatırlatarak " Siirt'in bizim için ayrı bir önemi var. Cumhurbaşkanımız için ayrı bir önemi var. Sene 1997 Cumhurbaşkanımızı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken burada, Siirt'te ders kitaplarında olan bir şiiri okudu diye siyasi yasaklı hale geldi. Hapse koydular. 'Muhtar bile olamaz' dediler. Ancak Siirt evladına sahip çıktı, damadına sahip çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptınız, Allah sizden razı olsun." dedi.

BU ANAYASAYAI YAPANLAR GİTTİ AMA...

Yıldırım ayrıca yeni sistemin tıkanıklıkları aşacağını da belirterek "AK Parti ile birlikte millet devletiyle buluştu, bir oldu beraber oldu. Bu birliktelik büyük atılımların yapılmasını sağladı. Gelecek nesillere kalacak olan getireceğimiz sistemdir. Bu anayasayı yapanlar yok oldu gitti ama Türkiye onların bu köhne anayasasıyla devam etmek zorunda mı?Getirilen bu sistemle iki seçimi bir günde yapacağız. Birinci seçim cumhurbaşkanı için. İkinci seçim milletvekilleri için. Artık Başbakan ile Cumhurbaşkanı'nın arası bozuldu diye ekonomi çökmeyecek." ifadelerini kullandı.

MEMLEKET İÇİN BİN ALİ FEDA OLSUN

Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu'na da seslenerek "Ey Kılıçdaroğlu, Binali bey koltuk meraklısı değil. Memleketim için 'bir Ali değil, bin Ali feda olsun.' Ama sen kendine bak Kılıçdaroğlu. 7 seçim kaybetmişsin, hala koltuğuna yapışmışsın.. Bir de kalkmış Cumhurbaşkanı'na 'tek adam' diyorsun. Milletin seçtiği, tek adam olmaz. Ey Kılıçdaroğlu sen bırak salon salon gezmeyi de, Siirt'e gel, Pervari'ye gel, Hakkari'ye gel. Buralarda konuş" diye konuştu.