Cumhurbaşkanı Erdoğan "18-25 yaş arası gençlerimizi..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, "Biz gençliğimize güveniyoruz. Seçme yaşı, evlenme yaşı, cezai süreç..vs 18. Ama seçilme yaşı 18 deyince olmaz diyorsun. 18 - 25 yaş arası bütün gençlerimizi bu yarışın içinde görmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız şu ana kadar maliyeti nedir diye sordum. 70 milyon TL'lik yatırım. Bir şeyi görmek lazım: Sayın Türel başladığı bu inşaatı kendisinden sonra hangi zihniyete devretmek zorunda kalmıştı. Sonra Antalyalı tekrar Türel'e döndü ve yola nasıl devam etti. Aslında bu durum Türkiye'deki hizmet anlayışının nasıl olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Antalya'da toplu açılış öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Eserlerle insana değer vereceğimize göre biz sizi eserlerinizden tanıyoruz, daha dikili ağacınız yok. Ne konuşuyorsunuz? Bizim 14 senede ülkemizde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Antalya gibi bir yerde hizmet binasının olmaması düşünülebilir mi? Böyle bir binanın olması şarttı. Sayın Türel kaldığı yerden devam etti. Bunlara 5 tane çekici emanet edin, kaybedip dönerler. Bu binayı kaybettikleri gibi. Allah'tan erken dönüş oldu da yapıldı. Bakın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yatık demedikleri laf kalmadı. Malum zat ben oraya gitmeyeceğim dedi. Sonra kuzu kuzu geldi. Ben geleceğini biliyordum. Akşam başka sabah başka...

"18-25 YAŞ ARASI GENÇLERİ BEKLİYORUM"

Antalya'da kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler size parlamentonun kapısını kapatmak isteyenler var. Biz gençliğimize güveniyoruz. Seçme yaşı, evlenme yaşı, cezai süreç..vs 18. Ama seçilme yaşı 18 deyince olmaz diyorsun. 18 - 25 yaş arası bütün gençlerimizi bu yarışın içinde görmek istiyoruz. Genç, dinamik, güçlü bir parlamento için EVET mi? O zaman kalan 23 günü iyi değerlendireceğiz. Bu yarışta inşallah 16 Nisan akşamı Türkiye'yi yeni bir milada taşıyacağız. Ben 23 gün sonra özellikle Antalya'yı takip edeceğim" dedi.