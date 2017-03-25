Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin iradesine pranga vurulmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan MEMUR-SEN'in beşinci buluşmasında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin daha büyük, müreffeh ve güçlü bir ülke olması için gecesini gündüzüne katarak çalışan Memur-Sen, 15 Temmuz'da olduğu gibi milli iradeye canı pahasına sahip çıkan, darbecilere meydanları dar eden büyük bir ailedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yiğit insan Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum"

YAZICIOĞLU'NU ANARAK BAŞLADI

Erdoğan, Manavgat Starlight Otel'de düzenlenen Memur-Sen 5. Büyük Türkiye Buluşması'ndaki konuşmasına, Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başladı. Erdoğan, "Vefatının 8. seneidevriyesinde aziz kardeşim, yiğit insan Muhsin Yazıcıoğlu'na Mevla'dan rahmet niyaz ediyorum. Türk siyasetinin muhalif de olsa muvafık da olsa Yazıcıoğlu gibi karakter ve ilke sahibi liderlere ihtiyacı var. Türkiye'nin en zor dönemlerinde gösterdiği sağlam duruşta, milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Yazıcıoğlu'nun yokluğunu, yaşadığımız her önemli hadisede bir kez daha hissediyoruz." diye konuştu.

Merhum Mehmet Akif inan günümüzün Yunus Emre'sidir

Buluşma münasebetiyle Memur-Sen'in kurucusu, şair, muallim Mehmet Akif İnan'ı da rahmetle yad eden Erdoğan, İnan'ın ülkenin en zor, çetin yıllarına tekabül eden hayatını, bu güzel ülkeye ve millete vakfetmiş bir gönül insanı olduğunu söyledi.

Erdoğan, İnan'ın modern zaman dervişi, bugünün Yunus Emre'si olduğunu belirterek, sendikayı sadece memurların hukukunu savunan bir çatı olarak değil, aynı zamanda bir uyanış ve diriliş hareketi olarak gördüğünü ifade etti.

Mehmet Akif İnan'ın bu yapıyı Türkiye'nin yanı sıra yerkürenin dört bir tarafında hakları gasbedilen, emekleri, alın terleri sömürülenler için de kurduğunu vurgulayan Erdoğan, her bir sendika şubesini fikri tartışmaların yapıldığı bir kültür evi ve ilim yuvası olarak tasavvur ettiğini anlattı.

DEMOKRASİNİN SANCAKTARLIĞINI YAPIYOR

Erdoğan, bugün Memur-Sen'in, İnan'ın hayallerini gerçekleştirdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Memur-Sen, ülkemizin en etkili ve en güçlü sivil toplum örgütü olarak milli irade ve demokrasinin sancaktarlığını yapıyor. Bugün Türkiye'deki her iki sendikalı memurdan birini bünyesinde barındırmanın yanında, dünyanın çok farklı ülkelerine yardım götüren medeniyet değerlerimizin taşıyıcısı bir Memur-Sen vardır. Türkiye'nin daha büyük, müreffeh ve güçlü bir ülke olması için gecesini gündüzüne katarak çalışan Memur-Sen, 15 Temmuz'da olduğu gibi milli iradeye canı pahasına sahip çıkan, darbecilere meydanları dar eden büyük bir ailedir."

- "TÜRKİYE, DEMOKRASİDE BÖLGESİNE İLHAM KAYNAĞI"

Dava arkadaşlarıyla bugüne kadar verdikleri ortak mücadelenin boşa gitmediğini, her zaman adeta kartopu gibi büyüyerek çığ olduklarını belirten Erdoğan, ülkede hizmeti, dört bir yana yayarak devam ettirdiklerini söyledi.

Erdoğan, bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerini bünyesinde barındıran G20 üyesi bir Türkiye'nin olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, demokraside bölgesine ilham kaynağı olan bir ülke haline geldiğinin altını çizen Erdoğan, insani yardımlarda da dünyanın en cömert, bir numaralı ülkesi olarak anıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her yerde sivil toplum kuruluşlarıyla, TİKA, AFAD ve Kızılay ile ihtiyacı olanlara yardımda bulunduğunu anlattı.