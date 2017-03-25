Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsviçre'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu kapanış töreninde konuştu. Erdoğan, İsviçre'deki skandal pankarta sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İsviçre'deki parlamento binasının önündeki gösteride Benim fotoğrafım olduğu pankartta şakağıma silah dayamışlar. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir mantık olabilir mi?

(Londra'daki terör saldırısı) Terör eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur. Bu saldırılar bizi sindirmeyi, terörle mücadeledeki azmimizi daha da bilemektedir. Türkiye terörle mücadelesinde açık ve net söylüyorum Birleşik Krallık'ın yanındadır."

Bu eylem terörün hiçbir sınır, hiçbir ilke, hiçbir ahlak tanımadığının en son örneğidir. Parlamentonun hedef alınması ise oldukça dikkat çekicidir ve bizim 15 Temmuz darbe girişimiyle de benzer yanı vardır. Bizde de biliyorsunuz parlamentomuz bombalanmıştır."

'Terörle mücadelede Birleşik Krallık'ın yanındayız bu kesinlikle bilinmelidir'

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