‘Darbeyi bile bile uçtum’

15 Temmuz gecesi Hava Harp Okulu Öğrenci Alayı 5. Filo Komutanlığı'nda görevli Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım, Yalova Eğitim Kampı'ndan havalanarak TRT Ulus ve Digitürk binalarının işgaline aktif olarak katıldı. Binbaşı Ali Akkaş ve iki askerle birlikte, Atatürk Havalimanı, Vodafone Arena Stadı, Hava Harp Okulu ve Üsküdar Nakkaştepe'ye iniş kalkışlar gerçekleştirdi. Kerime Yıldırım'ın kullandığı helikoptere iki kurşun isabet etti. Tutuklanan Yıldırım, savcılığa verdiği ek ifadesinde taşıdığı tüm darbeci subayların isimlerini verdi. Darbe girişimi sırasında WhatsApp ve Facebook'tan gelişmeleri takip ettiğini belirten Yıldırım, "Panik halini yaşadım. Artık yapılan şeyin darbe girişimi olduğunu biliyordum. Ancak geri dönüş yapamadım. Ben bunu sürüklenme olarak tanımlıyorum. Lojmana gidince kredi kartı ile alışveriş yaptım. Eve gidince de olanları televizyondan seyrettim ve olanları daha iyi anladım. Kimin, beni ne şekilde kandırdığına ilişkin bilgi edinemedim" dedi.