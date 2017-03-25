FETÖ davasında skandal tahliyeler

Iğdır’da görülen FETÖ davasında sanıkların FETÖ’cü olduklarını ve ByLock kullandıklarını itiraf etmelerine rağmen tahliye edildiği ortaya çıktı. Üye hâkimlerden birinin hâkim eşinin de FETÖ’den ihraç edildiği anlaşıldı

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nde son iki haftada ayrı ayrı dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 20 FETÖ sanığının davaları görüldü. Aralarında bir köy okulu müdürü, astsubay, öğretmen ve polislerin bulunduğu sanıklar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ilk celsede tahliye edildi. Bazı sanıklar ise duruşmaya çıkmadan mahkemenin tensip kararıyla birlikte tahliye edildiler. Ardı ardına gelen tahliyeler kafa karıştırdı. Sanıklardan Ali E.'nin tahliye kararında imzası bulunan üye hâkimlerden birinin 31 Ağustos 2016 tarihli kararla FETÖ'den ihraç edilen hâkim N.Ç.'nin eşi T.Ç. olduğu anlaşıldı. Hâkim T.Ç. diğer tahliye edilen bazı sanıkların da ilk duruşmalarında üye hâkim olarak görev yapmıştı. Üye hâkim T.Ç., iddiaya göre geçen hafta Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğinden alınarak Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimliği'ne atandı.



BYLOCK'ÇUYUM AMA PİŞMANIM

Skandal duruşmalarda Jandarma Astsubay Eşref E., 2013'te astsubaylık sınavında 1360 kişinin orduya alındığını ve bunun yaklaşık 600'ünün FETÖ üyesi olduğunu itiraf etti. FETÖ'ye himmet olarak maaşından 100 lira verdiğini söyledi. "Bize sınav öncesi soruları vermelerinin amacı bir ömür kendilerine esir etmekti. Astsubay olduktan sonra Fatih denilen kişi telefonuma yükleme yaptı" dedi. Eşref E., ilk duruşmada 7 yıl 6 ay ceza aldı. Etkin pişmanlıktan faydalandı. Öğretmen Ayfer Y. ise Aktif Sen üyesi ve ByLock kullanıcısı olduğunu itiraf etti. 6 yıl 3 ay ceza aldı. İlk celse tahliye edildi. Komiser Bünyamin K. ise hem ByLock hem Eagle kullanıcısı hem de soru hırsızı çıktı. İtirafçı komisere 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.