Berat Albayrak Gölbaşı şehitleri için dua etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında yapılan hava saldırısında 47 özel harekât polisinin şehit düştüğü Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek şehitler için dua etti. Bakan Albayrak, özel harekatçılara terörle mücadelede sergiledikleri başarıları nedeniyle teşekkür etti. Bakan Albayrak, önceki gün Kırşehir, Nevşehir ve Konya'daki referandum programlarının ardından Ankara'ya dönerken geç saatlerde Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'ni ziyaret ederek, özel harekatçıların sofrasına konuk oldu. Özel harekâtçılarla aynı kumanyadan yemek yiyen Bakan Albayrak'a Emniyet Genel Müdür Selami Altınok da eşlik ederken yemek öncesinde şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.



'KAHRAMANSINIZ'

Terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimi sırasında büyük başarı gösteren ve cuntacıların bombalarıyla 47 özel harekâtçının şehit edildiği birlikte şehitler için dua eden Bakan Albayrak, özel harekâtçıların terörle mücadelede sergilediği başarıları da övdü. Bakan Albayrak, özel harekâtçılara sınır ötesi ve yurt içinde hem PKK terörü hem de FETÖ terörüne karşı mücadeleleri nedeniyle teşekkür ederek, "PKK terörüyle mücadelede olduğu gibi 15 Temmuz'da da büyük bir kahramanlık sergilediniz" dedi.