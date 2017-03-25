İbrahim Tatlıses'e çürük uçak satıp villasını yok pahasını aldılar!

FETÖ’nün ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in de başına bela olduğu ortaya çıktı. Tatlıses’e uçamayan çürük jet satan örgüt üyelerinin, milyon dolarlık villayı da alacaklarına karşılık yok pahasına aldı

FETÖ'nün, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in de başına bela olduğu ortaya çıktı. Tatlıses'e çürük uçak satıp, villasını icra yoluyla alan FETÖ'nün, olayı Yargıtay'da da örtbas ettiği öne sürüldü.

YOK PAHASINA SATILDI!

Tatlıses, 2010 yılında o dönem Tarkim Havacılık'ın ortağı Faruk Bayındır'ın kayınpederi Megatrans Şirketi'nin sahibi Ahmet Özbey'den 6 milyon dolara uçak aldı. Ancak Tatlıses bir süre sonra jetin çürük olduğunu fark edip iade etmek istedi. Bunu yapamayınca, jetin parasını ödemedi. Megatrans şirketi de sözde alacağına karşılık Tatlıses'in Büyükçekmece'deki 6 milyon liralık villasına tedbir kararı koydurup, 1 milyon 530 bin lira bedelle icradan satın aldı.

JET KARAR ŞAŞIRTTI

Tatlıses'in avukatı Çiler Nazife Koşar, ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla satışın iptalini talep etti. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği talebi reddetti. Dosya Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'ne gitti. Çürük olduğu ileri sürülen jet ile ilgili, daireden de jet karar çıktı. 54 gün içinde dosyayı ele alıp karara bağlayan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi villanın satış kararını onadı.

İKİSİ DE FETÖ FİRARİSİ

Yeni Asır'ın haberine göre geçtiğimiz Eylül ayında Faruk Bayındır ile Ahmet Özbey hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi her ikisi de firar etti. 'İhaleye fesat' karıştırıldığı iddiasıyla ilgili 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' veren Savcı Ulvi Karaşahin de FETÖ'den gözaltına alındı. FETÖ soruşturmasında firari olan Yargıtay üyeleri Hüseyin Karagöl, Mustafa Akarsu ve İlyas Şahin'in bacanak olduğu, eşlerinin Bayındır'ın kuzenleri olduğu belirlendi.

'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALILAR'

Onama kararının altında imzası bulunan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyeleri Ayhan Doğan ve Mehmet Uslu'ya da meslekten çıkarma cezası verildi. Avukat Koşar, yeniden Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'ne başvurarak karara yönelik "düzeltme" istedi. Koşar dilekçesinde, "Yargı eliyle kamu gücünü FETÖ/PDY yapılanması menfaatine kullananlar hak ettikleri cezayı almalıdır" dedi.

"SİNSİ BİR YAPIYLA KUŞATILDIK"



Avukat Çiler Nazife Koşar, "Gazeteci Haydar Meriç'in, Fethullah Gülen'in özel hayatına ilişkin kitap yazacağını söylemesinden sonra öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Er-Ah Uçuş Okulu Genel Koordinatörü ve Faruk Bayındır'ın kardeşi Ferhat Bayındır, 'Ağabeyimin FETÖ terör örgütü ile bağlantısını bildiğimden, kaset olayında da rol almış olabileceğini ve Haydar Meriç'in öldürülmesi olayında da rolü olduğunu düşünüyorum' dediği ortaya çıkmıştır. Faruk Bayındır, çok kısa sürede Türkiye'de kimsenin sipariş edemediği uçaklara sahip olmuştur. FETÖ soruşturmaları derinleştikçe, müvekkilim İbrahim Tatlıses'in nasıl sinsi bir yapıyla kuşatıldığı teker teker ortaya çıkmaya başlamıştır" dedi.