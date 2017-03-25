Kahramanların ailelerine Antalya terapisi

15 Temmuz gecesi şehit düşen120 kahramanın ailesinden 361 kişi Antalya’da buluştu. 3 gün sürecek etkinliklerde ailelere psikolojik destek verilecek. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu şehitliği anlatacak

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi şehit düşen 120 kahramanın ailesinden 361 kişi Antalya'da bir araya geldi. 15 Temmuz gecesi İstanbul Saraçhane'de şehit düşen Prof. Dr. İlhan Varank'ın kardeşi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok'un kurucuları arasında olduğu 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz kahramanlarının ailelerini Antalya'da ağırladı. Su Hotel'de gerçekleşen etkinlikle ilgili bilgi veren 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, İstanbul, Ankara başta olmak üzere 15 şehirden kahramanların ailelerini bir araya getirdiklerini söyledi. Şebik, 3 gün sürecek şehit aileler kampında dernek psikologları tarafından ailelere 'Zor Zamanlarla Başa Çıkma' semineri verileceğini belirtti. Ayrıca demokrasi şehitlerinin yakınlarına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu tarafından şehitlik mertebesi anlatılacak ve aileler arasında birlik ve kenetlenmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.



HEDEF KENETLENMEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da program kapsamında şehit aileleriyle buluşacağını açıklayan Tarık Şebik, "15 Temmuz sonrasında devlet ve milletin kenetlenmesi sürüyor. Gerek Cumhurbaşkanımız gerekse kıymetli eşleri bu konuda çok hassaslar. Nerede şehit ve gazi ailesi varsa oradalar" diye konuştu.



EMİNE ERDOĞAN DA KAHVALTIDA BULUŞACAK

Kampın ikinci gününde Cam Piramit'te aileler, Emine Erdoğan'ın da katılacağı kahvaltıda bir araya gelecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Emine Erdoğan birer konuşma yapacak. Aileler şehir turuna katılacak, çocuklar için ise eğlence programları gerçekleştirilecek.