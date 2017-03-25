Mazlumu oynama bu millet yemez

Başbakan Yıldırım, Burdur’dan Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Kuzu taktikleri yapıyor, süklüm püklüm hiç sesini yükseltmiyor, hakaret etmiyor... Millete mazlum görünerek kandıracağını zannediyor. Hadi oradan, bu millet yemez

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak referandum için Burdur ve Isparta'da konuştu:

ÖNÜMÜZÜ ANAYASA TIKADI: Bu ülke 82 model anayasa ile çok vakit ve imkan kaybetti. Mevcut anayasamız, milleti yolda bırakıyor. Ülkenin, memleketin, seçimlerin önünü tıkamak için kullanılıyor. Şimdi zaman bunu değiştirme zamanıdır.

EVET DEMEK, PKK'YA "DUR" DEMEK: 16 Nisan'a 'evet' demek, cuntaya 'dur' demek, PKK'ya, FETÖ'ye, terör örgütlerine 'dur' demektir. 16 Nisan'dan sonra hiç kimse sizin verdiğiniz yetkiyi gasp edemeyecek, patron sadece millet olacak

SENİN OĞLUN ASKERE GİTTİ Mİ?: ('18 yaşındaki ömür boyu askerlikten kurtulacak' iddiası) Peki, 18'inde milletvekili oldu. 4 sene sonra bitti. Askerliği 30 yaşına kadar yapabilir. Üniversitede okuyanlar askerliği ertelemiyor mu? Kendi oğlu 33 yaşında askere gitmiş mi? O halde ne konuşuyorsun, sen önce işine bak.







KILIÇDAROĞLU MİLLETE TOSLAYACAK: Öyle yalanlar var ki adeta freni boşalmış araba gibi ha babam gidiyor. Nerede toslayacak belli değil, ama o, 16 Nisan'da toslayacak. Millete toslayacak. Cevabını alacak. Sen bunların hepsine karşı çıkacağına biraz çalış. Bu yeni sistemde sana da şans var. Ne yazık ki CHP hayatı boyunca çalışarak, didinerek, millete hizmet ederek bir yere gelemediği için bu sistem değişince artık umudu kalmıyor. Onun için de yalanla, dolanla, iftirayla, bu kadar güzelliği milletin gözünde adeta kötülemeye çalışıyor, ama millet bunu görüyor, ölçüyor.

KUZU TAKTİKLERİ YAPIYOR: Hakkını yemeyelim, iki şeyi doğru söyledi. Geçen gün, 'Bu sistem değişirse eğer cumhurbaşkanı ile başbakan aynı partiden olmazsa, kavga ederlerse ne olacak?' dedi. Böyle diyene, 'Hadi uyan da balığa gidelim' diyorlar bizim memlekette. O tutmayınca bu sefer, 'Ya ben Başbakan'ı düşünüyorum, onun için 'Hayır' diyorum, Başbakan gitmesin...' Ağzından bal akıyor adeta. Birdenbire kuzu taktikleri yapıyor. Eski CHP'yi sanki millet unuttu. Böyle kuzu, süklüm püklüm, hiç sesini yükseltmiyor, hakaret etmiyor, aklı sıra millete böyle mazlum, masum görünerek kandıracağını zannediyor. Hadi oradan, bu millet yemez.







BU KADAR CEHALET OLMAZ: (Kılıçdaroğlu'nun "muhtarlıklar kapanacak" iddiası) Bu kadar cehalet olmaz be kardeşim, muhtarlıkları Meclis bile kapatamıyor, kanunla bile kapatılamıyor ancak anayasa değişikliği ile kapatılabilir. Bunu bile bilmiyor. Bunu da bilmiyor, geliyor yalan yanlış bir sürü şey anlatıp gidiyor.

AVRUPA "HAYIR" İLE YATIP KALKIYOR: 'Hayır' cephesine Avrupa da katıldı. Onlar da 'hayır' diyor yatıyor, 'hayır' diyor kalkıyor. Sanki onlar da oy kullanacak, onların amacı Türkiye'deki bu halk oylamasını etkilemek.



CHP'DE KİM GENEL BAŞKAN BELLİ DEĞİL

CHP'de zaten kimin genel başkan olduğu da belli değil. Her biri bir boy. Baykal ayrı bir propaganda yapıyor. Muharrem İnce ayrı propaganda yapıyor. Gürsel Tekin ayrı bir havadan çalıyor. Hepsi, 16 Nisan'dan sonra genel başkanlığa hazırlanıyor. Referandum umurunda değil bunların. Bunların işi gücü kendi hesaplarını görmek. Kılıçdaroğlu, kendine gel kardeşim. Bu değişiklik tam bunun için yapılıyor.



Betil BAŞ - Selva ÜNAL - Ferhat KAYA- Feti KILIÇ / BURDUR-ISPARTA