Son dakika: Bulgaristan'dan Aziz Babuşçu'ya skandal yasak!

Edirne Valiliği’nde Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı’nın, Bulgaristan’ın Şumnu kentinde gözaltına alınarak, ‘ulusal güvenliği tehdit’ ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesinin ardından, aynı gün Ak Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve Sofya’daki elçilikte görevli din ateşesi Ulvi Ata’nın da ’istenmeyen yabancılar’ listesine alınarak, Bulgaristan’a girişlerinin yasaklandığı ortaya çıktı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle geçen hafta Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı'yı Şumnu kentinde gözaltına alarak sınır dışı etti. Tarancı'nın 5 yıl boyunca Bulgaristan'a girişinin yasaklandığı açıklandı. Aynı gün adı açıklanmayan 2 kişinin daha aynı gerekçelerle 'istenmeyen yabancılar' listesine alındığını duyuruldu.