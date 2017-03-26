‘15 Temmuz gecesi, millet bir görev verdi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Antalya'daki buluşmada bir konuşma yaparak "15 Temmuz dünyada benzerine az rastlanacak bir halk devrimiydi. Milletimiz o gece siyasi iradeye 'vesayetleri bu ülkenin bütün hücrelerinden temizleme' görevini verdi" dedi.





Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya da Antalya'daydı.



'ÖLÜMÜ ÖLDÜREN MİLLET'

"15 Temmuz Şehit Aileleri Buluşması" etkinliğinde şehit aileleri ile bir araya gelen Erdoğan, 15 Temmuz'un, takvim yapraklarından herhangi bir tarih olmadığını, Türkiye'nin, aziz milletin sırtından vurulduğu çetin bir günün adı olduğuna dikkati çekerek, "O gece yaşlıların bastonlarıyla kadınların dillerinde dualarla sokağa fırladığı, gençlerin vatan aşkıyla her şeyden vazgeçtiği bir geceydi. Milletimiz evlerinden sadece abdestlerini alarak çıktılar. Yanlarında başka hiçbir şey yoktu" diye konuştu. Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "O gece ihanetin, vahşetin en akıl almaz boyutları memleketimizin üstüne zifiri bir karanlık gibi çökmüştü. Ta ki korkuyu korkutan, ölümü öldüren milletimiz meydanları doldurana kadar. 15 Temmuz gecesi biz millet olmayı öğrendik, 15 Temmuz dünyada benzerine az rastlanacak bir halk devrimiydi. Milletimiz o gece siyasi iradeye bir ödev verdi, 'Vesayetleri bu ülkenin bütün hücrelerinden temizle' dedi. 16 Nisan referandumu işte bu ödevin metnidir. Yüreklerindeki iman, kalplerindeki vatan aşkıyla tankları durduran milletimiz, inşallah 16 Nisan'da da darbe zihniyetini ebediyen tarihe gömecektir."