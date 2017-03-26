Alman polisi önledi PKK da tehdit etti

Referandum öncesi konferans vermek için Almanya Hamburg'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na salon ayarlamak için çabalayan AK Parti Hamburg Bölge Başkanı Coşkun Akgül ve ekibinin başına gelmeyen kalmadı. Akgül, yaşadıklarını SABAH'a anlattı:

"Bakanımızı ağırlamak için konferans salonlarıyla irtibata geçtik. Aynı anda Alman polisi, haberciler ve gazeteciler telefon yağdırdı. Tek sordukları 'ne zaman ve nereye gelecek' oldu."

Hamburg'da bulunan Elysee Hotel ile 2 bin 650 euroya anlaştık ve peşinat ödedik. Ama kısa süre sonra bir telefon geldi ve programın iptal edildiğini, paramızı geri iade edeceklerini söylediler.

Sonrasında Plaza Event Center Hamburg Düğün Salonu ile anlaştık. Hemen ardından salon sahibine PKK'dan 'Çocuklarını öldürürüz, burayı başına yıkarız' tehditleri gelmeye başladı.







Sonrasında diğer bir salonla anlaştık. Ama o salonun sahibine yine tehditler geldiğini ve polisler tarafından taciz edildiğini öğrendik. Hamburg Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak ile görüştük ve konferansın konsolosluk binasında olmasına karar verdik. 8 Mart günü geldiğinde Alman polisi yine zorluk çıkarmak için elinden geleni yaptı.