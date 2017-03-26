Bakan Çavuşoğlu'dan, başörtü çıkartma tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Işıklar Caddesi'ndeki bizim gençlik kolları standına hayırcı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar. Bu insanlık mı?. (Hollanda) Paçayı kaptırmışsınız faşist Wilders'e, onun peşinden gidiyorsunuz. 'Faşistin peşinden gidiyorsunuz, aynı şeyleri uyguluyorsun' dediğimiz zaman bozuluyorsun? Niye gidiyorsun o zaman?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Işıklar Caddesi'nde, AK Parti Gençlik Kollarınca açılan standa saldırı olduğunu belirterek "Hayırcı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar. Bu insanlık mı?" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası Meclis Salonu'nda Sivil Düşünce Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Burada gündeme ve dış politikaya ilişkin görüşlerini paylaşan Çavuşoğlu, iki yüzlü, çifte standart içinde boğulup giden bir Avrupa ile mücadele ettiklerini, Avrupa'nın tüm insani değerlerini unutmaya başladığını söyledi.

Çavuşoğlu, sürekli demokrasi dersi vermeye çalışan Avrupa'nın kendileri için her şeyi hak gördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli "diktatör" denildiğini ya da gazetecilere yazdırıldığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Nazi'nin, Hitler'in diktatörle ne farkı var? Ben sana 'Senin uygulamaların faşist uygulamalar, Nazi dönemini hatırlatıyor.' deyince hoplayıp, zıplayacaksın. Sen bana niye söylüyorsun o zaman? Diktatör dediğiniz adam Türkiye'yi 15 yılda reforme etti. Reformların birçoğunu da bunlarla istişare ederek yaptık."

"Biz o kadar onursuz değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seçimde oyunu artırdığını, girdiği her seçimi kazandığını aktaran Çavuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Daha dün Antalya'da Sayın Erdoğan için 100 bin insan toplandı. Zorla olmuyor bu sevgi, sen bir tane bile insan toplayamıyorsun. Hollanda'da 'Yüzde 20 oy aldım, birinci oldum' diye seviniyorsun. Paçayı kaptırmışsınız faşist Wilders'e, onun peşinden gidiyorsunuz. 'Faşistin peşinden gidiyorsunuz, aynı şeyleri uyguluyorsun.' dediğimiz zaman bozuluyorsun? Niye gidiyorsun o zaman? 2 tane fazla oy kazanmak için tüm değerleri çiğnemenin ne anlamı var? Şimdi 'Nasıl özür dileriz?' Özür dileyeceksin. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız ki. Biz o kadar onursuz değiliz. Hata yaptıysan hatanı anlayacaksın ve özür dileyeceksin. Gerekli adımları atacaksın, bakacağız. 'Ben her şeyi yaptım, Türkiye sineye çeksin.' Yok geçti artık o Türkiye, geride kaldı. Başkasının aldığı kararlarla hareket eden bir Türkiye değil, yeni Türkiye herkesle işbirliği yapmak isteyen ama yanlış varsa ona da yanlış olduğunu söyleyen bir ülke."

"BAŞÖRTÜLÜ KIZLARIMIZIN BAŞÖRTÜSÜNÜ ZORLA ÇIKARMIŞLAR"

Cumhuriyetin, cumhuriyet değerlerinin korunduğunu, 100'üncü yılına giden bir cumhuriyet olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti laik, sosyal bir hukuk devletidir." dedi.

Konuşması sırasında AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer'in verdiği notu da okuyan Çavuşoğlu, "Işıklar Caddesi'ndeki bizim gençlik kolları standına hayırcı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar. Bu insanlık mı? Affedersiniz hayvanlık. Sen de başka yerde stant kur. Bunların laiklik anlayışı bu." görüşünü kaydetti.