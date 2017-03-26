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ARKADAŞINA GÖNDER Başbakan Yıldırım: Refah ve istikrar hızla artacak
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Başbakan Yıldırım: Refah ve istikrar hızla artacak

  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 19:38 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 20:05
Başbakan Yıldırım: Refah ve istikrar hızla artacak
Başbakan Yıldırım: Refah ve istikrar hızla artacak

Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Başbakan Binali Yıldırım'a fahri doktora verdi.

Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Başbakan Binali Yıldırım'a fahri doktora verdi.

Yıldırım, törende konuşma yapıyor. İşte Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

HDP 8 Haziran'da sırtımı teröre dayıyorum dedi. Posta koymaya başladı.

Hepimizin fikri yaşayışı farklı olabilir, ama gözlerimizden akan yaşların rengi aynı.

Üniversiteler küresel düşünen yerler, burda meslek öğreneceksiniz, burada ne öğrendiğinizden ziyade fikir dünyanınızın ne kadar değiştiğini göreceksiniz.

Uygulama olmadan kitaptan öğrenemezsiniz.

Üniversitelerin toplumun tüm kesimlerine açık olması bulunduğu şhirle bütünleşmesi lazım.

Üniversite okuyanlar için dil bilmek önemli.

Ülkemiz daha çok kazanacaksa biz kaybetmeye hazırız. Bu değişiklik Erdoğan için değil her doğan içindir.

Alçaklar çaldıkları helikoptere binip ülkenin Cumhurbaşkanı'na saldırdılar bu hainliği gördük.

Çılgınlık yapan canıyla bedelini öder kolay kolay bu ülkede kimse bir daha çılgınlık yapamaz.