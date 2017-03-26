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ARKADAŞINA GÖNDER Dışişleri Bakanlığı'ndan İsviçre'ye sert tepki!
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'ndan 'ye sert tepki!

AA
  • Giriş Tarihi: 25.3.2017 19:38 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 02:10
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsviçre'ye sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsviçre'ye sert tepki!

Dısişleri Bakanlığı, 'nin Ankara Büyükelçisi'nin yardımcısını çağırarak, terör örgütü yandaşlarının 'de 'ı hedef alan bir gösteri düzenlemesini protesto etti.

'nin başkenti 'de terör örgütü yandaşlarınca miting düzenlenmesi ve Recep Tayyip 'ın hedef gösterilerek "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" pankartı açılması Ankara'da tepkiyle karşılandı.

, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'in şehir dışında olması nedeniyle yardımcısını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletti.

AVRUPA'NIN ORTA YERİNDE SKANDAL PANKART!

Bakanlığa saat 19.00'da gelen İsviçreli yetkiliye, Bern'de düzenlenen miting ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eylemlerin protesto edildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yazılı açıklama yapması bekleniyor.

İsviçre Büyükelçisi Haffner'in de yarın Bakanlığa çağrılacağı öğrenildi.