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Doğan Medya'nın 'cü muhabirinden hakkında alçak sözler!

  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 00:14 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 02:39
Doğan Medya'nın FETÖ'cü muhabirinden Erdoğan hakkında alçak sözler!
Doğan Medya'nın FETÖ'cü muhabirinden Erdoğan hakkında alçak sözler!

Galatasaray’ın bugün düzenlenen mali genel kurulunda hakkında tutuklama kararı bulunan firari ’cü Hakan Şükür ve Arif Erdem’i savunup devleti suçlayan Doğan Medya muhabiri 'nın, 3 yıl önce de ’a alçakça küfür ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın bugün düzenlenen mali genel kurulunda hakkında tutuklama kararı bulunan firari 'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'i savunan 'nın 3 yıl önce 'a küfür ettiği ortaya çıktı.

Kadir Çetinçalı Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara İlçe adayları tanıtımında konuşma yaparken attığı ve ardından hemen sildiği tweetle Vatan gazetesindeki köşesine son verilmişti.

FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR'Ü DOĞAN HABER AJANSI MUHABİRİ SAVUNDU!

Ancak Aydın Doğan FETÖ'cüleri destekleyen Çetinçalı'ya sahip çıkıp Doğan Haber Ajansı Galatasaray muhabiri olarak çalıştırmaya devam etmişti.

Çetinçalı, "Öfke, hiddet, tehdit yalan gırla. Bıktık artık. Defol git. Allah belanı versin. Geber inşallah" diye yazmıştı.

Tıpkı teröristbaşı Fetullah Gülen gibi "beddua" eden Doğan grubu elemanının tutuklu FETÖ'cü terörist Mehmet Baransu ile de pozları vardı.