Erdoğan: Siz kız çocuklarını diri diri gömen cehaletin devamısınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın açıktan Türkiye ve Müslüman karşıtı tutum takınmasını maskelerin düşüp Haçlı zihniyetinin ortaya çıkması olarak değerlendiren Erdoğan Hollanda'daki skandalı hatırlatarak "Bırak kadın hakkını siz kız çocuklarını diri diri gömen cehaletin devamısınız" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarından öne çıkanlar;

Ülkemizin ayağını kaydırma fırsatı çıkar da neo nazi bozması ülkeler boş durur mu? 4500 dosya verdim neden çözmüyorsunuz? Şimdi bize ne diyorlar Alman konsolosluğunda saklanan bir ajan teröristi bize verin. Gazeteci diyorlar. Sizin yargınız adilse bizimki daha adil. Bekleyeceksiniz.

İSVİÇRE'DE SKANDAL GÖSTERİ

Almanya'nın en büyük gazetesi HAYIR propagandası yapıyor. İsviçre'de aynı şeyi yaptı. Dışişleri Bakanlığı da gereken adımı attı.

SİZ KIZ ÇOCUKLARINI DİRİ DİRİ GÖMEN CEHALETİN DEVAMISINIZ

İnsanlarımıza saldırdılar. Benim Dışişleri bakanıma izin vermediler. Aile bakanımı arabanın içinde mahkum ettiler. Bir kadın ya. Hani sizde kadın hakları vardı. Lafa geldiği zaman kadın hakları şöyle böyle diyordunuz. Siz kız çocuklarını diri diri toprağa gömen o cehalet anlayışının devamısınız.

HAÇLI ZİHNİYETİ SONUNDA KENDİNİ GÖSTERDİ

AB ülkeleri Vatikan'da bir araya geldi. Bu gelişmeler bir şeyleri çağrıştırıyor. Papa ne zamandan beri AB üyesi oldu. Haçlı zihniyeti sonunda kendini gösterdi. Siz Türkiye'yi Müslüman olduğu için almıyorsunuz. Enteresan, bu toplantıya sosyal demokratlar da hristiyan demokratlar da katılıyor. Ben bunları konuştum ya, yarın seyredin.