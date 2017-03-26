Mahmut Övür'ün bugünkü yazısında HAYIR kampanyasının lokomotifi olmaya çalışan Metin Feyzioğlu ve diğer HAYIR'cı liderlerin geçmişten bir bakış açısı ile bugün üstlendikleri misyona dikkat çekildi. İşte Övür'ün yazısından öne çıkan bölüm:

Bütün bu bilgiler genç yaşta vefat eden akademisyen Gürkan Bozkır'ın, Güven Partisi üzerine yaptığı çalışmada yer alıyor. O çalışmaya sık sık atıf yapan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" kitabının yazarı Onur Erim, şöyle diyor:

"Güven Partisi CHP'den koparılan 8'lere kurduruldu. Bu yapı vesayet sisteminin bir kurgusuydu. Millete dayanmıyordu. Kendilerini ülke tapusunun sahipleri gibi görenler, koalisyona ortak etti, içinden Melen gibi Başbakan çıkardı. Şimdi 'hayır' ekibinde yer alan Metin Feyzioğlu, dedesinin rolüne baksa, olanı kavrasa 'evet' der. Kurulu düzenin değişim ve dönüşümünü istemeyenler Feyzioğlu gibi aktörlere ihtiyaç duydu hep. Artık bu dönem bitti. Seçkinci, oligarşik yapının (rahmetli Talat Halman'ın tabiriyle) 'güve'leri artık bugün bir hiçtir. Ve kavga bundandır." Aynı şey, 90'larda DYP'den 47 milletvekili istifa ettirilerek Yalım Erez'e de yaptırılmak istendi ama olmadı.

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