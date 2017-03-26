Generali, kahraman astsubay kurtardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 15 Temmuz soruşturmalarından biri daha tamamlandı. Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılması ve Hadımköy Cezaevi'ne kapatılmaya çalışılmasıyla ilgili soruşturma sonucunda iddianame düzenlendi. 11'i tutuklu 62 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Hadımköy General Kani Akman Kışlası'nda yaşananlar anlatıldı. Buna göre Kurmay Yarbay Murat Yanık 15 Temmuz günü saat 10.00 sıralarında Harp Akademileri Sosyal Tesisleri'nde, Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun emir subayı şüpheli Fatih Irmak ile kahvaltıda buluştu. Fatih Irmak'a Bekiroğlu'nu kaçırıp Hadımköy Askeri Cezaevi'ne kapatılması emri bu toplantıda Kurmay Albay Uzay Şahin tarafından verildi.





Ümit Koyuncu'nun hapse atılmasını önlediği Korgeneral Tahir Bekiroğlu, daha sonra akademiye dönerek darbecileri gözaltına aldı.



ANAHTARI SAKLADI

Hadımköy Kışlası'nda görevli Astsubay Ümit Koyuncu ise şüphelileri içeri almamak için tek başına direndi. "TSK yönetime el koydu aç kapıyı" diyen darbecileri de "Böyle birşey mümkün değil" diye yanıtladı. Bunun üzerine Korgeneral Bekiroğlu cezaevinin idari bölümündeki misafir odasına alındı. Astsubay Koyuncu'nun, emrindeki er ve erbaşları toplayarak cezaevinin anahtarını sakladığı da ifade edildi.