27 terörist öldürüldü!

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 19 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonda da 8 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkâri/Yüksekova'da iki kez icra edilen hava destekli operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 19 teröristin etkisiz hale getirildiği, iki Doçka uçaksavar silahının ele geçirildiği belirtildi.

IRAK'IN KUZEYİNE DE OPERASYON: 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Açıklamaya göre, 24 Mart 2017 tarihinde 14.56-19.54 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Hakurk bölgelerine icra edilen hava harekâtları sonucunda bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirildi.