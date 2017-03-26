Hayırcılara zor sorular: Madem Atatürk'ü bu kadar çok seviyordunuz...

Engin Ardıç bugünkü köşe yazısında 'HAYIR' kampanyasının başını çekenlere kullandıkları argümanlar üzerinden zor sorular yöneltti. İşte Ardıç'ın yazısından ilgili bölüm:

Bir "CHP'li başkan" çıkacağına en ufak bir umudunuz olsa, diyelim 2019'da, ya da 2029'da, ya da 2039'da, yeni sisteme gene de itiraz edecek miydiniz?

Peki, 1961'de niçin evet oyu verdiniz?

Doğmamış olanlara değil, cepheye soruyorum.

Halk sizden yeni bir anayasa mı istemişti?

CHP ve onun basını istemişti.

Atatürk'ü madem bu kadar çok seviyordunuz, Atatürk'ün anayasasının çöpe atılmasını niçin onayladınız?

Atatürk senato mu kurmuştu?

Atatürk Anayasa Mahkemesi mi kurmuştu?

Atatürk'ün zamanında "hayat boyu doğal parlamenterlik" mi vardı?

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