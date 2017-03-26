Kahramanlar için 'evet'

Antalya’da bir araya gelen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları: O hainler, turuncu tulum giyip idamla yargılansın istiyoruz. Kahramanlarımız için oyumuz ‘evet’ olacak

15 Temmuz demokrasi şehitlerinin Antalya'da bir araya gelen aileleri, darbecilerin duruşmalara takım elbise ile katılmasına tepki gösterip "O hainlerin turuncu tulum giymesini ve idamla yargılanmalarını istiyoruz. Bunun için, şehit düşen kahraman evlatlarımız için evet diyoruz" şeklinde konuştu. 15 Temmuz gecesi şehit düşen 120 kahramanın ailesinden 361 kişi, 15 Temmuz Derneği'nin organizasyonu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antalya'da bir araya geldi. Kahraman şehitlerin aileleri referandumda neden 'evet' diyeceklerini anlattı.



KIZIMIZ VE TÜM ŞEHİTLER İÇİN...

Bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekât Merkezi'nde şehit olan Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit'in annesi Huriye ve babası Yahya Kemal Yiğit, Kayseri'den 'Evet söz de karar da milletin' yazılı arabalarıyla Antalya'ya gelmiş. Gittiği her yerde referandumun önemini anlattığını vurgulayan Huriye Yiğit, "En büyük arzumuz o hainlerin idamla yargılanması. Bunların gerçekleşmesi için referandumda 'evet' dememiz gerekiyor. Kızım ve tüm şehitlerimiz için 'evet' diyorum" dedi.





Şehit Cennet Yiğit'in anne ve babası...



'HEPSİ DE CANİ VE VATAN HAİNİ'

Ankara'da şehit olan kuaför İzzet Özkan'ın (33) annesi Zeliha Özkan ise "Tek oğlumdan geriye 3 çocuğu kaldı bana emanet. Bir de vatanım kaldı. Onu benden alanların idamla yargılanmasını istiyorum. Onun için anayasa referandumunda 'evet' diyeceğim" ifadelerini kullandı. Ankara'da Beştepe'de şehit düşen 22 yaşındaki Muhammet Yalçın'ın annesi Safa Yalçın da "Referandum bir dönüm noktası olacak. Şehit düşen evlatlarımız için 'evet' diyoruz" diye konuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç da, yargılanan darbecilerin takım elbise giymesine tepki göstererek, "Oğlumu kefenlere sardıran o vatan hainlerinin duruşmaya takım elbiseli olarak gelmesi beni üzüyor. Takım elbise giyseler dahi Türk milletinin ve benim gözümde onlar her zaman terörist, cani, vatan haini ve katillerdir" dedi. Antalya'da kurduğu 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği ile şehitlerin adının yaşatılması için mücadele eden Meltem Kılınç da "Kahramanlarımızın kanı için 'evet' diyeceğiz" dedi.





Şehit Muhammet Yalçın'ın annesi Safa Yalçın...



'OĞLUM CENNETTE AİLESİNE KAVUŞTU'

Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde şehit olan 36 yaşındaki Vedat Büyüköztaş'ın annesi Adalet Sözeri'nin gözleri hâlâ yaşlı: "Ben evladımın Adalet Sultanıydım. Şehit düşmeden önce telefon açtı, 'Türkiye elden gidiyor, şehit düşersem hakkınızı helal edin' dedi. 2012'de geçirdiği trafik kazasında eşi ve çocuklarını kaybetmişti. Yavrum cennette eşine ve yavrularına kavuştu." Oğlunun hainlerin attığı bomba nedeniyle vücut bütünlüğünün bozulduğunu anlatan Adalet Sözeri, "Evladımı son kez göremedim diye üzülüyordum ama evladım rüyalarıma girip bana görünüyor. Ben inanıyorum ki yeni sistem ile vatandaşların talepleri neyse o olacak" dedi.