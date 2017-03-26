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Otobüste Türk bayrağına çirkin saldırı!

  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 20:04 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 20:17
Otobüste Türk bayrağına çirkin saldırı!
Otobüste Türk bayrağına çirkin saldırı!

Van'ın Erciş ilçesinde belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağını indiren şahıs diğer yolcular tarafından tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağını alenen aşağılayarak indirdiği" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

OTOBÜSTE TÜRK BAYRAĞINA ÇİRKİN SALDIRI!

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Adnan MenderesMahallesi'nde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağının alenen aşağılanarak indirilmesi" üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları geniş çaplı çalışma sonucu zanlı E.T'yi, "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak ve terör örgütü propagandasını yapmak" suçlarından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.