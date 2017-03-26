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Şırnak’ta yaşam malzemesi ele geçirildi

  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 18:17
Şırnak’ta yaşam malzemesi ele geçirildi
Şırnak’ta yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK mensupları tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ele geçirildi.