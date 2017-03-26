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Şırnak’ta yaşam malzemesi ele geçirildi
Giriş Tarihi:
26.3.2017
18:17
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Şırnak’ta yaşam malzemesi ele geçirildi
Şırnak'ta terör örgütü PKK mensupları tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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