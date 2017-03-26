Teröristler Fırat Nehri'nden böyle geçti!

Rakka operasyonunda ABD'nin silahlandırdığı terör örgütü YPG, köprü olmayan yerlerde tankları ve iş makinalarını Fırat nehrinden Feribotlarla taşıyarak karşıya geçirdi.

Bölgedeki Kürt internet siteleri ve Demokratik Suriye Güçlerinin resmi sosyal medya hesaplarında, operasyonda kullanılan tank ve iş makinalarının da Fırat nehri üzerinden taşındığını gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

Operasyon ile ilk etapta Tabka barajı ve hava üssünün ele geçirilmesi palanlanırken, Köprü bulunmayan yerlerde Fırat nehrinin üzerinden tank, zırhlı araç ve iş makinalarının Feribotlarla karşı tarafa taşındığı görüldü.