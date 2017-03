FETÖ ve PKK’nın “hayır” ittifakını hatırlatan Başbakan Yıldırım, FETÖ liderinin yıllardır Said Nursi’yi sömürdüğünü söyledi: Sağ olsaydı seni yanına yanaştırır mıydı, sen onun tırnağı bile olamazsın

Başbakan Binali Yıldırım, Bitlis ve Siirt'te halkla buluştu. İlk durağı Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka hitap eden Yıldırım, 16 Nisan referandumunda "Evet" kararıyla Türkiye'nin kazanacağını söyledi. Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün de "hayır" için çalıştığını belirten Yıldırım, FETÖ elebaşının yıllardır Said Nursi'yi sömürdüğünü söyleyerek "Sağ olsaydı seni yanına yanaştırır mıydı, sen onun tırnağı bile olamazsın" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:



NURSİ BUNU YANINA BİLE SOKMAZDI: Pensilvanya'daki hain FETÖ elebaşısı, Said Nursi'nin tırnağı bile olamaz. Said Nursi yaşasaydı, bunu yanına sokmazdı. Nitekim o hain ne dedi, "Said Nursi'nin yanına Kürt olduğu için gitmedim" dedi. Bu kadar alçak. Yanına gitmiyorsun ama yıllardır onu istismar ediyorsun.

