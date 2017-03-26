FETÖ ve PKK’nın “hayır” ittifakını hatırlatan Başbakan Yıldırım, FETÖ liderinin yıllardır Said Nursi’yi sömürdüğünü söyledi: Sağ olsaydı seni yanına yanaştırır mıydı, sen onun tırnağı bile olamazsın
Başbakan Binali Yıldırım, Bitlis ve Siirt'te halkla buluştu. İlk durağı Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka hitap eden Yıldırım, 16 Nisan referandumunda "Evet" kararıyla Türkiye'nin kazanacağını söyledi. Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün de "hayır" için çalıştığını belirten Yıldırım, FETÖ elebaşının yıllardır Said Nursi'yi sömürdüğünü söyleyerek "Sağ olsaydı seni yanına yanaştırır mıydı, sen onun tırnağı bile olamazsın" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:
NURSİ BUNU YANINA BİLE SOKMAZDI: Pensilvanya'daki hain FETÖ elebaşısı, Said Nursi'nin tırnağı bile olamaz. Said Nursi yaşasaydı, bunu yanına sokmazdı. Nitekim o hain ne dedi, "Said Nursi'nin yanına Kürt olduğu için gitmedim" dedi. Bu kadar alçak. Yanına gitmiyorsun ama yıllardır onu istismar ediyorsun.
Başbakan Binali Yıldırım'dan Bitlis'e büyük müjde!
FETÖ-PKK OMUZ OMUZA: 15 Temmuz akşamında FETÖ ile PKK beraber çalıştılar. O akşam PKK, Kandil'den diyor ki askerlere saldırmayın, onlar darbe yapacak. O hainler yakalandıktan sonra Kandil'den yeni mesaj geldi; Askerlere saldırı serbest. Omuz omuza çalışıyorlar. Kandil her gün açıklama yapıyor. 'Evet çıkarsa PKK biter.' diyorlar. 'evet' çıkacak PKK da FETÖ de bitecek.
CHP ZİHNİYETİ BUDUR: Said Nursi'ye soruyorlar, 'Neden Demokrat Parti'ye, Adnan Menderes'e destek veriyorsun' diyorlar. O da, 'Eğer Demokrat Parti düşerse, vesayet gelir, darbe gelir. Kuran, vatan, İslamiyet namına ben Demokrat Parti'yi muhafaza etmeye çalışıyorum.' İşte tek Parti CHP zihniyeti budur.
GAF ÜSTÜNE GAF YAPIYOR: (Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 yaşında milletvekili olanların 2 yılda emekli edileceği iddiası) Yalan, kuyruklu yalan. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Niye millete doğruları söylemiyorsun. Çünkü bunların hayat tarzı haline gelmiş. Hem vizyonsuz, hem tutarsız. Gaf üstüne gaf yapıyor, laf üstüne laf yapıyor.
BİTLİS'E HAVALİMANI MÜJDESİ
Şimdi benden bir müjde daha bekliyorsunuz biliyorum. Bitlis, 16 Nisan'da rekora var mısınız? Biz bu memleketin sevdalısıyız, millete ulaşmak için dağları deleriz. Bizim sevdamız var, bu ülkeye sevdamız var. Gençlere sözümüz var, gelecek sizin. Bitlis'in havalimanı problemini biliyorum. Geçmiş dönem milletvekillerimiz bunun hep peşinde oldu. Sizin de bir havalimanınız olacak. Araştırma ve etüt çalışmalarını başlattık. Ama bizim bir adetimiz var. Bu çalışmalar olacak, sonuçlarını görecek sonra gelip bu meydanda ilan edeceğiz.
"MECLİS'İN İTİBARINI ZAYIFLATAN SİZSİNİZ"
İşleri güçleri yalan dolan. Mecliste bu değişiklikler görüşülürken CHP ve HDP kürsü işgal etmekle, insanları yumruklamakla meşguldü. Şimdi çıkmışlar utanmadan, sıkılmadan 'anayasa değişikliği Meclis'i zayıflatacak' diyorlar. Meclis'in itibarını zedeleyen, kimseyi konuşturmayan sizsiniz. Artık milletvekilleri sadece kanun yapacak. CHP tutturmuş, 'yeni sistemde Cumhurbaşkanı Meclis'i feshedecek' diyor. Yok böyle bir şey, tamamen yalan. Eğer Meclis'i seçime götürürse kendisi de seçime gidecek. Bugüne kadar yaptıklarımızı bundan sonra daha hızlı yapmamız için bu değişikliğe ihtiyacımız var.