Afyonkarahisar’da FETÖ gelişmesi: 18 tutuklama

Afyonkarahisar’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 36 şahıstan 18’i tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlileri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kendi aralarında haberleşmek amacıyla Bylock haberleşme programını kullandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 36 şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 6'sının Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. Mahkemeye sevk edilen 30 şahıstan, 12'si adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 18 şahıs ise tutuklandı.

Öte yandan, 8 şahsın yakalanması içinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.