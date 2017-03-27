Aşkımız ‘evet’le mühürlü

Gaziosmanpaşa'da Türk bayrağını alan 7'den 70'e herkes meydanda. Yağmur yağmaya başlıyor ama giden yok. Aksine alana giremedikleri için üzgünler. Selim Karaoğlu "Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda" diyerek, "Sonuna kadar evet" diyor. Her konuşmasına milletine olan büyük aşkını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevdasının karşılıksız olmadığının sesleri de haykırıldı. Esenler de Sancaktepe de tıklım tıklım dolu. Herkes evet bayraklarını sallıyor büyük bir gururla. İşte meydanların sesi:

Behice Polat (50): Bizimkisi büyük bir aşk hikâyesi kızım. Erdoğan'ı göreceğim diye bütün gece uyuyamadım. Böyle bir liderimiz olmasa ne olur bizim halimiz. Bizim aşkımız 'evet'le mühürlenmiş. O bize ne kadar âşıksa, bu millet de ona o kadar âşığız" dedi.

Mahmut Aga Gürbüz (60): "Bana Işıklı Tosun Paşa derler" diyerek söze başlıyor: Kalbimin üstünde Erdoğan ve Türk bayrağı var. İkisi olmadan da olmaz. Erdoğan bir aşk, bir sevda. Sevdalıyım ben. Böyle güzel bir adam dünyaya bir daha gelmez. Sonuna kadar evet.

Namık Tomar (60): Biraz ileride bembeyaz takım elbiseleriyle dikkatimi çekiyor. Kıravatı kırmızı ve kocaman bir 'evet' yazıyor kıravatında. Beyaz şapkası da orijinal, kendisi hazırlamış. Onda da renkli harflerle 'evet' yazıyor. Başlıyor anlatmaya Tomar: Bakın bu kıravatı da Cumhurbaşkanımız'a yaptım. Ama veremedim. Yanına gidebilirsem, hediye edeceğim. Neden beyaz giydim. Ölmeden önce ölenlerdenim onun aşkıyla. Kefeni giydik yola düştük.



Emine Akbaş (75): Bu vatan için Erdoğan için, bu millet için evet. Reis nereye biz oraya.

Asiye Şen (71): Erdoğan için canımı veririm ben. Bastonumla bile olsa geldim bu meydana. Dualarım hep onunla.

Seyyit Kırmızıyüz (50) : Makine ustasıyım. Cumhurbaşkanımızın kilimden portresini ilmek ilmek işledim. Üzerine de 'Başkomutan dik dur eğilme. Ümmet seninle' yazdım. Şimdi gururla bu meydanda onu sergiliyorum. Yanına kadar gidebilirsem, hediye edeceğim. Bu aşk olduğu sürece referandumda oyum evet.

Hatice Şenli (62) : Onu çok seviyorum. Onun gibi bir lider yüzyılda bir gelir. Alana giremedim. Bastonumla çok yürüyemedim.