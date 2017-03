Bakan Soylu’dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’da yaptığı konuşmada, “Mardin'in Derik ilçesinde görevi başındayken geçen yıl Kasım ayında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik bombalı saldırının planlayıcısının yakalandığını duyurdu. 'Bu sabah esas birisini yakaladık. Şerefsiz kravat takmış, takım elbise giymiş. Evlatlar bu son Viranşehir patlaması var ya, o Viranşehir patlamasının planını yapanı, aynı zamanda da bizim evladımız Muhammet Fatih Safitürk'ü, sizin de evladınız onun katilini planlayanı bu sabah alıverdiler? dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çaykara ilçesinde, Çaykara Binicilik Kulübü'ne ait atlı birlik tarafından karşılandı. İlçede esnafları ziyaret eden Bakan Soylu, parti otobüsünden vatandaşlara hitap etti, Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

"BU SABAH ESAS BİRİSİNİ YAKALADIK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde görevi başındayken geçen yıl Kasım ayında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik bombalı saldırının planlayıcısının yakalandığını duyurduç. 'Bu sabah esas birisini yakaladık. Şerefsiz kıravat takmış, takım elbise giymiş. Evlatlar bu son Viranşehir patlaması var ya, o Viranşehir patlamasının planını yapanı, aynı zamanda da bizim evladımız Muhammet Fatih Safitürk'ü, sizin de evladınız onun katilini planlayanı bu sabah alıverdiler? dedi.

"BU MİLLET DE, BU DEVLET DE GEREĞİNİ YERİNE GETİRİR"

Kalabalığın, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları sonrasında konuşmasını sürdüren Bakan Soylu şunları söyledi: Birileri çıktı sevindiler. Kandil'den it gibi havlayanlar var ya it gibi havlayanlar. Bilin ki Kandil'den it gibi havlamanıza da müsaade etmeyeceğiz. Birisi çıktı dedi ki; T.C'yi tükürüğümüzle boğarız? Hatırlıyor musunuz? Gereğini yaptık mı? Şimdi nerede? Şimdi kodeste, kodeste. Bu milletin birliğine, beraberliğine, hürriyetine, bayrağına, bu ülkenin selametine oradan, lafın ölçüsünü bilmeden ortaya koyarsan bu millet de, bu devlet de gereğini yerine getirir. Hem terörü bitireceğiz, hem de o oyun oynayanların heveslerini bitireceğiz

"SÖZÜ HÜKÜM OLAN BİR TÜRKİYE OLACAĞIZ"

Türkiye'nin sahipsiz bir ülke olmadığını ifade eden Bakan Soylu, "Bu ülke sahipsiz değildir. Bu coğrafyanın sahibi Allah'tır. Biz hangi anlayış üzerine yaratıldığımızı biliyoruz. Bütün dünyaya anlatacaklarımız var. Onun için özgür olacağız, zengin olacağız, yükselen bir Türkiye olacağız. Sözü hüküm olan bir Türkiye olacağız" diye konuştu.

"16 NİSAN'DA SAHAYA MİLLET İNECEK MİLLET"

"Darbeyle karşı karşıya kalan bir ülke sıfatının kendilerine konulduğunu dile getiren Bakan Soylu şöyle devam etti: Bu hükümet sisteminde kaldığımız sürece yeni bir golün ne zaman gelebileceği ve bu milletin bu maliyetle nasıl karşı karşıya kalacağı belli değildir. Bu kadar golü yedikten sonra bu millet karar verecek. 16 Nisan'da sahaya millet inecek millet. Biz bu tabloyu gördük. Artık bu sistemin zafiyeti üzerinde milletimizin ve ülkemizin durmasını istemiyoruz. Adımlarımızı büyük atalım istiyoruz. Kısa kısa değil, ürkek değil, korkak küçük adımlar değil, ileriye giden adımlar 2023, 2053, 2071'e giden adımlar atalım istiyoruz"

"KEMAL KILIÇDAROĞLU BİR CİNNET HALİNDEDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yönelten Bakan Soylu, "Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime sesleniyorum. Tam bu işlerin belini kırmak üzereyken bunlara can suyu taşıyan bir anlayışa ne olur, 'Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sorun. Soruyorum; benden yakın mı size Karayılan? Bu sorunun cevabını istiyorum. Kılıçdaroğlu sana söylüyorum; Pensilvanya'daki o mahlûk, o cani buradaki insanlardan sana yakın mı? Bize bir cevap ver. O hain teröristler sana buradaki insanlardan daha mı yakın? CHP'li kardeşlerim bunu sorsun. Nedir bu? Nedir bu cinnet hali? Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu bir cinnet halindedir. Eski sistem devam etsin istiyor. Niye? Çünkü onun eline pusula verdiler. Boş ver sen. Sana oy mu lazım? Yarın yaparız darbeyi, seni getiririz" dediler. Ona 'sen bu sistemi muhafaza et' dediler. Ne kadar yaparsan yap, ne kadar çaba sarf edersen sarf et, bu sistemi millet değiştirecek" diye konuştu. Bakan Soylu, 16 Nisan'da yapılacak referandum için destek isteyerek konuşmasını sonlandırdı.