Bizi üzüyorsanız üzüleceksiniz

Resmimin yanı başına silah koyan terör örgütleri, onların (Avrupa’nın) solak partileriyle beraber yürüyorlar. Men dakka, dukka. Siz, bizi üzüyor musunuz, üzüleceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK, DHKP-C ve YPG'nin eyleminde kendisi için tehdit içeren pankartlara göz yuman İsviçre ve Avrupa ülkelerine seslendi:



BİZİ ÜZÜYORSANIZ ÜZÜLECEKSİNİZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 530 milyon TL'lik yatırımla tamamlanan 27 projenin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türkiye öyle kalkıp afra tafra yapılacak bir ülke değil. Avrupa'da terör örgütleri pankartlarla resmimin yanı başına silah koyuyor ve onların solak partileri ile Türkiye'nin oradaki terör örgütü beraber yürüyorlar. Neresi burası İsviçre, Hollanda, Belçika, Almanya. Bunları da söylediğimiz zaman beyefendiler rahatsız oluyor. Rahatsız olmayın. 'Men dakka, dukka. Siz bizi üzüyor musunuz, üzüleceksiniz. Daha bu işin başı.



AKLINIZI BAŞINIZA DEVŞİRİN



Her kim gelip burnumuzun dibinde ülkemizi parçalamak, milletimizi bölmek için faaliyet için faaliyet gösteren terör örgütleri ile işbirliği yaparsa, boyuna posuna bakmaz külahları değişiriz. Bu bizim için siyasi rant değil bir beka meselesidir. Terör örgütlerini kullanmak uğruna, Türkiye gibi bir ülkeyi karşısına alan herkesi aklına başına devşirmeye davet ediyoruz. Bir taraftan silah vereceksiniz ve o silahlarla ülkeme ateş açılacak, ben de buna susacağım. Var mı böyle bir şey? Bir taraftan NATO'da beraber olacağız. NATO'da beraber olduğumuz ülke bana silah vermeyecek. Var mı böyle bir şey?



Unutmayın, yılanla çuvala giren ısırılmaktan kurtulmaz, bunu böyle bilin. Teröristlere verdikleri silahlar gün gelecek onlara dönecektir ama Türkiye'ye sattıkları silahlar, müttefiklik ilişkisi içinde onları da koruyacaktır. Bu gerçeği unutanlara artık söyleyecek sözümüz kalmamıştır. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Bizim kimseye husumetimiz yok. Fakat 54 yıl bizi kapısında bekleten AB'ye ne diyeceğiz? Şimdi çıkıyor bazı akademisyenler filan konuşuyor 'daha önce şöyleydi, böyleydi'. Bu işlerden anlamazsın ya, senin önünde kariyer olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Siz bu işin çilelerini çekmediniz. Sadece kitabı aç oku ona göre Avrupa Birliği'ni konuş. Yok öyle şey, damdan düşeceksin damdan.



FAŞİSTSİNİZ FAŞİST



İngiltere bile dayanamadı. Nazi dediğimiz zaman rahatsız oluyor. Bak belge ile konuşuyorum. Camilerimizin duvarına gamalı haç işaretlerini koyan siz değil misiniz? Camilerimizi yakıp yıkmadınız mı? Solingen faciasını bir kenara koyabilir miyiz? NSU davasını bir kenara koyabilir miyiz? Hâlâ çözmediniz, hala sürüncemede bekletiyorsunuz. Faşistsiniz faşist. Bunların hesabını sormuyorsanız, bu lekeyi üzerinizden atamazsınız. Benim ülkemde herhangi bir kilisede böyle bir şey var mı? Anında bütün emniyet güçlerimiz üzerine gider.



AB'nin öfkesinin sebebi, bizim yanlış yola sapmamızdan değil, kendi güdümlerinden çıkmamızdan kaynaklanıyor. Yoksa bizim yolumuz Allah'ın izniyle dosdoğrudur. Bizim yolumuz ecdadımızın yolu.



Modern bir Türkiye'nin temellerini attık. Gelişmemize, kalkınmamıza engel olan başbakan-cumhurbaşkanı kavgalarına yeni sistemde son veriyoruz.Yürütme gücünü bu iki makamı birleştirip, milletin yüzde 50 artı bir oyuyla seçilen cumhurbaşkanına teslim ederek meseleyi çözüyoruz.



İSVİÇRE BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI



Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'i çağırarak terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsızlığı iletti. Haffner'e suçluların gecikmeksizin tespit edilerek adalet önüne çıkarılması ve hak ettikleri cezaya çarptırılması yönündeki beklentilerin bildirildiği kaydedildi.



KILIÇDAROĞLU'NA: YALAN SÖYLEME



Dünyanın 59 ülkesinde seçilme yaşı 18. Bunlar hazmedemiyor. İstiyorlar ki biz buraya girelim burada kalalım. Yok, bundan sonra böyle bir şey yok. onun için yalanlar uyduruyorlar. Diyor ki 2 yıl parlamentoya girecek, güzel güzel maaşlarını alacak. Bir daha diyor zaten seçilmese bile artık diyor emekli maaşı devam edecek' Yalan söyleme dürüst ol. 23 yıl bir defa prim ödemek zorunda. Ne zaman emekli olacak 65, bayanlar 63. Parlamentoya sadece erkek gençler mi girecek, hayır bayanlarımız da girecek. Gerek kızlarımız gerek erkeklerimiz 16 Nisan'da cevabı vereceğiz. Şu anda son seçimlerde 25-30 arası kaç genç girdi parlamentoya? 5. Sanki parlamento 18-25 arasındaki gençlerle dolacak. Hak eden girecek parlamentoya.



PAPA NE ZAMAN AB ÜYESİ OLDU?



Sancaktepe'de Şehit İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında halka hitap eden Erdoğan yine AB ülkelerini eleştirdi: Bunlar dürüst değil. Şimdi AB üyesi ülkeler, Vatikan'da bir araya geldiler. Bu gelişmeler bir şeyi çağrıştırıyor. Hayırdır, Vatikan'da niye bir araya geldiniz, Papa'nın huzurunda niye bir araya geldiniz. Papa ne zamandan beri AB üyesi oldu? Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi. Bize bugüne kadar ne dediler? 'İkide bir, bize böyle diyorsunuz ama böyle bir şey yok'. Evet, siz Türkiye'yi Müslüman olduğu için içeri almıyorsunuz.