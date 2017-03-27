Başbakan Yıldırım, salon toplantıları yapan CHP liderine “Gel meydana kardeşim” diye seslendi: Okumamış adam. Aynen bozuk plak gibi. Dönüyor dönüyor aynı şeyler...

Başbakan Binali Yıldırım, referandum mitingleri kapsamında dün Uşak ve Muğla'da halka hitap etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen fahri doktora tevcih törenine katılan Yıldırım, burada STK'larla buluştu. Konuşmalarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Yıldırım şu mesajları verdi:

Bunlar 1930 model. Bu zihniyetle bir yere gidilmez. Ne değişiyor diye okumamış adam. Aynen bozuk plak gibi. Dönüyor dönüyor aynı şeyler.

O kadar çok yalan söylüyor ki. Aşağı mahallede yalan söylüyor, yukarıya gelmeden kendi de inanıyor.

Gel meydana kardeşim. Uşak'a gel Uşak'a! Her gün akla gelmeyen iddialar... Biraz ağır ol ağır! SSK müdürlüğü yapmış olan kişinin marifetlerini gördük.

CHP, HDP hayır diyor. FETÖ, terör örgütü, bazı ülkeler Türkiye ile uğraşan herkes 'Hayır' diyor. Milyonlarca CHP'li kardeşim bu hedefleri gölgeliyorsun. Millliyetçilik adında maskeli milliyetçiler var. MHP'li kardeşlerim, PKK ile aynı safta duranlara cevap verirler inşallah.

Vesayet odakları 27 Mayıs'ta yollar yapan, hizmetler yapan Menderes'i astı. Biz de birçok engeli aşa aşa bugünlere geldik. Türkiye'nin bir daha demokrasiye yönelik bir saldırıya tahammülü yok.

Burada başbakan ve cumhurbaşkanı gibi iki siyasi güç var. Bu iki siyasi güç Türkiye'nin önünü tıkıyor, hızını kesiyor. Gözükmeyen bu ikili irade, bu sürdürülebilir değil. Türkiye demokrasisi bunu kaldırmaz. İşi millete teslim edeceksin.