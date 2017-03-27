Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspat et istifa edeceğim sen de edecek misin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükçekmece'de toplu açılış töreninde konuştu

'YAZIKLAR OLSUN SİZE'

Bir kaç gün önce İsviçre Parlamentosunun önünde büyük bir pankart ve bu pankarta benim resmimi yapmışlar. Şakağıma da silahı dayamışlar. Sen benim şakağıma o pankartta silahı dayasan ne yazar 'Erdoğan'ı öldürün' diyor. Ne yazar Rabbimin bana verdiği ömrü ne bir an ileri ne bir an geri çekmeye sizin gücünüz yetmez. Biz bu yola kefenimizle çıktık. Kefenimizle yürüyoruz. Rabbimin verdiği ömür Allah'ın izniyle devam edecek. Biz, şu kubbede hoş bir seda bırakmaya çalışıyoruz. Biz, bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldi



İsviçre hükümeti bunları polisleriyle koruyor. Nerede kaldı sizin demokrasiniz, insan haklarınız? Yazıklar olsun size. Türkiye'ye karşı sergilenen faşist tavırlar, dünyanın gözünde batıyı eski karanlık götürüyor.



BATI ESKİ KARANLIK GÜNLERİNE DÖNÜYOR



Türkiye'ye karşı sergilenen faşist tavırlar, Batı'yı eski karanlık günlerine götürüyor. Yapılan faşizm ise buna faşizm denilmesinden kimse rahatsızlık duymasın. Batılılara diyorum ki, müslümanlara karşı ön yargılarınızdan vazgeçin ve samimi uyarılarımıza kulak verin.



REJİM DEĞİL SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ



18 maddelik anayasa değişikliği teklifini okumamış olanların, bu ülkenin idaresine talip olmaları mümkün mü? Bir rejim değişikliği söz konusu değil. Sadece hükümet sistemi değişikliği. Cumhurbaşkanı ile başbakan kavga etmesin diye bunu değiştiriyoruz.